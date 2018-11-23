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RIVER-BOCA AL BACIO – DOMANI SERA, ORE 21, IL RITORNO DELLA FINALE DI COPPA LIBERTADORES, LA CHAMPIONS SUDAMERICANA - BUENOS AIRES E' PRONTA A ESPLODERE PER UN DERBY CHE NON E’ SOLO UNA PARTITA MA UNO SCONTRO TRA DUE ANIME, DUE STILI, DUE VISIONI DEL MONDO - LA STORIA DEL FAMOSO BACIO TRA MARADONA E CANIGGIA – PRIMA DELLA PARTITA “EL PIBE” AVEVA PROMESSO: "SE CANI…" - VIDEO-
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LACRIME DI COCCODRILLO – LA SCENEGGIATA DI “FURBIZIO” CORONA: POSTA UNA SERIE DI INSTAGRAM STORIES DIRETTAMENTE DALLA SUA CAMERA DA LETTO MENTRE ASCOLTA E CANTA “QUANDO FINISCE UN AMORE DI COCCIANTE”. POI SI METTE A PIANGERE – ECCO PERCHÉ – VIDEO
SPREAD IMPACT – A 'PORTA A PORTA' MEMORABILE BOTTA E RISPOSTA TRA L’EX MINISTRO PIER CARLO PADOAN E LAURA CASTELLI, SOTTOSEGRETARIA ALL’ECONOMIA – L’EX FMI E CAPO ECONOMISTA OCSE SPIEGA COME TECNICAMENTE L'AUMENTO DELLO SPREAD ABBIA UN IMPATTO SUI MUTUI - ECCO COME HA REPLICATO L’EX ADDETTA ALLA SICUREZZA DELLO STADIO COMUNALE DI TORINO – VIDEO
HUAWEI GO AWAY - GLI STATI UNITI CHIEDONO AGLI ALLEATI (ITALIA COMPRESA) DI ''ISOLARE'' L'AZIENDA CINESE ACCUSATA DAI SERVIZI AMERICANI DI SPIARE CHI USA I SUOI APPARECCHI - TRA I PAESI COINVOLTI IN QUESTO 'CORDONE' ANCHE GERMANIA E GIAPPONE. L'AZIENDA: ''HUAWEI È SORPRESA DAI COMPORTAMENTI DEL GOVERNO USA: SE SI ESTENDE OLTRE LA SUA GIURISDIZIONE, TALE ATTIVITÀ NON DOVREBBE ESSERE INCORAGGIATA''
“TI DO 100 STERLINE PER FARE SESSO UN’ULTIMA VOLTA” – UN UOMO DI 35 ANNI PROPONE SOLDI ALL’EX MOGLIE 31ENNE PER UNA NOTTE INSIEME: QUANDO LEI RIFIUTA, LUI PERDE LA TESTA E LA STRANGOLA – I DUE SI ERANO SEPARATI NEL 2016, MA LUI ERA OSSESSIONATO E LA TORMENTAVA CON MESSAGGI E PROPOSTE INDECENTI…
MILAN, SENTI IBRA: "VENGO DA UN ALTRO PIANETA, NON RIFIUTO MAI LE SFIDE" – C’È L'INTESA PER SEI MESI (A 2,7 MILIONI NETTI), ORA IL CLUB ROSSONERO DEVE FARE I SUOI CONTI: DIPENDE TUTTO DALLE SANZIONI UEFA SUL FAIR PLAY FINANZIARIO - L'EX A.D. GALLIANI: “ZLATAN È UN TRASCINATORE, ALZEREBBE ANCHE IL LIVELLO DEL CAMPIONATO”
UN CAFONAL DA IENE - VIDEO: A ROMA LA PRESENTAZIONE DE ''IL SINDACO, ITALIAN POLITICS' FOR DUMMIES'', E 'LE IENE' SROTOLANO UN RED CARPET DALLA CAMERA DEI DEPUTATI AL CINEMA NUOVO OLIMPIA, PER PORTARE I DEPUTATI A VEDERE IL DOCU-FILM DI ISMAELE LA VARDERA SULLE FOLLI ELEZIONI SICILIANE IN CUI HA INCASSATO IL SOSTEGNO DA SALVINI E MELONI, CROCETTA E MICCICHE' - G.A.STELLA: ''UNA SATIRA FEROCE CHE DENUNCIA LA POLITICA SICILIANA NEI SUOI ASPETTI PIÙ SPREGIUDICATI E CARICATURALI'' - LA BBC:'SCIOCCATI DAL SUO CORAGGIO'
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
NON SONO PAROLE AL VENTO - MELANIA RIZZOLI: “LA VOCE È MOLTO DI PIÙ DI UN SEMPLICE MEZZO PER COMUNICARE. È UN INDICE IMPORTANTE DELLA NOSTRA SALUTE, E SONO MOLTE LE PATOLOGIE CHE INFLUISCONO DIRETTAMENTE SU DI ESSA. ATTENZIONE AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE: A VOLTE DEVE ALLARMARE...” – CANCRO ALLA LARINGE? ATTENTI AL SESSO ORALE