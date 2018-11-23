RIVER-BOCA AL BACIO – DOMANI SERA, ORE 21, IL RITORNO DELLA FINALE DI COPPA LIBERTADORES, LA CHAMPIONS SUDAMERICANA - BUENOS AIRES E' PRONTA A ESPLODERE PER UN DERBY CHE NON E’ SOLO UNA PARTITA MA UNO SCONTRO TRA DUE ANIME, DUE STILI, DUE VISIONI DEL MONDO - LA STORIA DEL FAMOSO BACIO TRA MARADONA E CANIGGIA – PRIMA DELLA PARTITA “EL PIBE” AVEVA PROMESSO: "SE CANI…" - VIDEO

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Nel 1996 i due calciatori si baciarono sulla bocca in campo durante il match contro il River Plate. Ecco perché

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UN CAFONAL DA IENE - VIDEO: A ROMA LA PRESENTAZIONE DE ''IL SINDACO, ITALIAN POLITICS' FOR DUMMIES'', E 'LE IENE' SROTOLANO UN RED CARPET DALLA CAMERA DEI DEPUTATI AL CINEMA NUOVO OLIMPIA, PER PORTARE I DEPUTATI A VEDERE IL DOCU-FILM DI ISMAELE LA VARDERA SULLE FOLLI ELEZIONI SICILIANE IN CUI HA INCASSATO IL SOSTEGNO DA SALVINI E MELONI, CROCETTA E MICCICHE' - G.A.STELLA: ''UNA SATIRA FEROCE CHE DENUNCIA LA POLITICA SICILIANA NEI SUOI ASPETTI PIÙ SPREGIUDICATI E CARICATURALI'' - LA BBC:'SCIOCCATI DAL SUO CORAGGIO'

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