HUAWEI GO AWAY - GLI STATI UNITI CHIEDONO AGLI ALLEATI (ITALIA COMPRESA) DI ''ISOLARE'' L'AZIENDA CINESE ACCUSATA DAI SERVIZI AMERICANI DI SPIARE CHI USA I SUOI APPARECCHI - TRA I PAESI COINVOLTI IN QUESTO 'CORDONE' ANCHE GERMANIA E GIAPPONE. L'AZIENDA: ''HUAWEI È SORPRESA DAI COMPORTAMENTI DEL GOVERNO USA: SE SI ESTENDE OLTRE LA SUA GIURISDIZIONE, TALE ATTIVITÀ NON DOVREBBE ESSERE INCORAGGIATA''