Jose Mourinho è vivo e vegeto. E "sono qui" sottolinea in una conferenza stampa delle sue, con un monologo che prende le mosse dalla clamorosa eliminazione in Champions League contro il Siviglia di Montella e va avanti per 12 minuti, con un elenco di statistiche sulla storia recente del Manchester United in Champions e in Premier a partire dal ritiro di Alex Ferguson nel 2013.

Mou sottolinea il concetto di "eredità calcistica" e ricorda che l'ultima finale di Champions disputata dai Red Devils risale al 2011 (3-1 del Barcellona a Wembley): "Nel 2012 - sottolinea lo Special One - fuori nella fase a gironi, con Benfica, Basilea e Galati. Nel 2013 fuori agli ottavi e io ero sull'altra panchina (del Real Madrid, ndr). Nel 2014 eliminato ai quarti, nel 2015 fuori dalle coppe, nel 2016 fuori nella fase a gironi di Champions e poi eliminato in Europa League, nel 2017 vittoria dell'Europa League col sottoscritto e ritorno in Champions dove, nella fase a gironi, siamo arrivati primi con 15 punti su 18. In sette anni, con 4 diversi allenatori, il miglior risultato è stato un quarto di finale. Questa è eredità calcistica".

