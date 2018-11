SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – "GIAMPY" S-VENTURA: "IL CHIEVO AL TERZO KO DI FILA? PRENDETEMI PER DEMENTE MA SONO CONTENTO" ECCO PERCHE’" – MAZZARRI E IL SUO VICE FRUSTALUPI "COME LE GEMELLE KESSLER" – LA LEOTTA GLITTERATA E LE GAG DI ALLEGRI COL SUO IMITATORE A “DILETTA GOL”

Antonio Dipollina per la Repubblica

ventura

G li appassionati di buona volontà seguono il dopopartita delle gare del Chievo e aspettano Giampi Ventura con una sorta di apprensione solidale. Dopo la nuova sconfitta l' ex ct ieri ha tirato fuori una delle ultime cartucce rimaste, ovvero l' esempio della clamorosa rimonta del Crotone di due anni fa: e ha assicurato che l' avvenire è molto più roseo di quello che tutti pensano. Il tutto, visto in tv, cercando di accentuare giovialità e toni concilianti. Da qui in avanti sarà il caso di fare punti, non è che esistano molte altre possibilità dialettiche.

mazzarri frustalupi

-Diletta Gol su Dazn ( il programma sportivo del futuro), sabato avevano il dopopartita della Juve e quindi Max Allegri si è ritrovato a rispondere alle domande mentre in studio imperversava il suo, discreto, imitatore: e scattava una dialogo a colpi di gag sul tecnico juventino che ogni tanto lascia la panchina prima di fine gara. E il vero Allegri alla fine svela: «A Empoli sono uscito cinque secondi prima della fine, non cinque minuti. Nel primo tempo invece ero uscito per altre cose».

-Nel Toro, con Mazzarri squalificato va in panchina Nicolò Frustalupi, il suo secondo. A Sky Sport dopo la gara ne approfittano per riproporre una celebre sequenza in cui i due, appunto Mazzarri e Frustalupi, affiancati in panchina, danno indicazioni sbracciandosi con le stesse identiche mosse e in assoluto parallelo. Chiosa Marco Bucciantini da studio: « Qui sembrate le gemelle Kessler». E in effetti.

- «Nelle partite precedenti siamo stati sprecisi » ( Walter Mazzarri, Sky)

mazzarri frustalupi

- Saverio Montingelli: " In tutto questo tempo cosa è cambiato in Cataldi?". Danilo Cataldi: "In Cataldi è cambiato tanto". ( Sobillato da Montingelli, il laziale risponde in terza persona. Va detto che dopo un gol come quello di ieri forse lo si può perdonare)

- In Spagna sui social non perdono tempo a discutere di videogiochi, come altrove. In Spagna si fa sul serio, per esempio l' altro giorno Toni Kroos, tedesco del Real Madrid, ha twittato la seguente frase: " Ieri abbiamo vinto una partita di campionato". Era la prima vittoria dopo cinque turni. E insomma si è scatenato un mezzo inferno, con tifosi e curiosi che hanno passato la giornata chiedendosi, sempre via Twitter, quale fosse il significato recondito del messaggio, definito " enigmatico e conciso" dal quotidiano Marca. Al momento non risultano precisazioni da parte di Kroos. E dire che andrebbe bene anche una cosa del tipo "Non sapevo cosa diavolo scrivere".

leotta

- « E salutiamo Gianluca Di Marzio che, come da tradizione, ha una notizia per chiudere questa puntata. Ce l' hai?... No, non ce l' ha.

Buonanotte a tutti, arrivederci » (Alessandro Bonan, Sky Sport)

leotta

VENTURA

Da www.quotidiano.net

Tre sconfitte su tre: per ora la cura Ventura non ha giovato al Chievo Verona, che continua a perdere e a restare desolatamente in fondo alla classifica. Il quart'ultimo posto - il primo buono per la permanenza in serie A - dista dieci punti. Eppure Giampiero Ventura non ha nessuna intenzione di rassegnarsi, anche dopo il k.o. interno con il Sassuolo. "Comincio subito a dire che sono contento. Capisco che possa passare anche per demente visto che abbiamo perso la terza partita consecutiva della mia gestione, ma devo guardare necessariamente oltre al risultato e allora dico che sono soddisfatto della prestazione", ha raccontato a fine partita l'ex commissario tecnico della Nazionale.

mazzarri frustalupi

"Non abbiamo mai sofferto e la rete del Sassuolo nella prima frazione è stata casuale. Nella ripresa abbiamo alzato l'intensità e l'aggressività, almeno per 70 minuti la squadra ha giocato alla pari con un Sassuolo che nel corso dell'estate ha fatto investimenti importanti. Dobbiamo capirci bene e fissare gli obiettivi di questa stagione. Penso che l'obiettivo sia salvare il Chievo, ma soprattutto farlo con questo gruppo - sottolinea Ventura - Ragazzi del '97, '98 qualcuno anche del 2000. Se riusciamo a farlo con questi giocatori sarà fondamentale per il futuro del club. Io devo lavorare per creare i presupposti giusti per poter vincere le partite. Contro il Sassuolo questi presupposti si sono intravisti e sono dell'idea che questo gruppo abbia fornito un'altra prestazione in crescita. Se per arrivare a questo dovremo passare per altre sconfitte, pazienza. Ma la strada l'abbiamo tracciata e dobbiamo continuare a percorrerla".

ventura diletta leotta diletta leotta diletta leotta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta leotta diletta leotta leotta leotta