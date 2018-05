SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – STRADI-VIALLI, CHE SVIOLINATE: "MANCINI PER DIVENTARE CT DELLA NAZIONALE HA RINUNCIATO AL 10% DEL SUO STIPENDIO" – E POI LA DOMANDONA AD ALLEGRI: "HAI FATTO QUALCHE CAGATA IN QUESTO CAMPIONATO?" – MEDA: "DOVIZIOSO E’ UN PITTORE IMPRESSIONISTA, HA DATO DUE PENNELLATE, NOOOO, E’ CADUTO" – LE SARDINE DI PECCI E I RIGORI MALEDETTI PER GLI AZZURRINI UNDER 17 - VIDEO

Antonio Dipollina per la Repubblica

dovizioso

- Magari è solo un' impressione, ma ieri i rigori prontamente sbagliati dagli azzurrini under 17 nella finale europea dimostrano che gli effetti della famosa canzone e dei particolari da cui si giudica un giocatore resteranno incancellabili anche nella modernità.

- Il dg nerazzurro Ausilio nella sua intervista pre- gara su Premium cerca di rispondere ad Arrigo Sacchi - che gli chiede degli alti e bassi in stagione - spiegandogli che il percorso è lungo è complicato. E ripete più volte « come lei sa benissimo ». Detto all' unico che ha vinto tutto e subito dal nulla.

dovizioso

- « Io vorrei sottolineare questo evento storico per cui Mancini per diventare allenatore della Nazionale ha rinunciato ad almeno il dieci per cento del suo stipendio » ( Gianluca Vialli in collegamento telefonico a Che tempo che fa mentre Fazio intervista il neo Commissario Tecnico). - « Max, ho una domanda: hai fatto qualche cagata in questo campionato? » (Gianluca Vialli si rivolge con enfasi professionale a Massimiliano Allegri in piena festa bianconera, Sky Sport)

dovizioso

- «Per evitare la retrocessione il Crotone dovrebbe segnare tre gol nei quattro minuti che mancano da qui alla fine » ( Maurizio Compagnoni, Sky Sport). « In questa domenica ci sono molti faccioni in tribuna al Meazza » ( Enrico De Santis, Premium). « E adesso torniamo a Torino per scoprire se si è liberato di tanto amore Angelo Oliveto. E non parliamo di quello della sua famiglia che lo riguarda da vicino, ma di quello dei tifosi bianconeri che lo circondano » ( Marco Lollobrigida, Il Sabato della Ds, Raidue)

vialli

- Eraldo Pecci incontra Gattuso e insiste con le gag sulla pescheria gestita dall' allenatore rossonero: « Rino, sai come si pescano le sardine? È facile, butti in mare la scatoletta, quelle arrivano in gruppo, la vedono e: dai dai dai, che ci stiamo tutte».

- « Doviziosooo, immenso! È un pittore impressionista! Ha dato due pennellate e via il sorp. Noooooooo, è caduto!» (Guido Meda, Sky Sport)

- «Mentre invece al momento Chris Froome in classifica è davvero nelle retrovie: diciamo così visto che siamo nel centenario della Prima guerra mondiale » ( Emanuele Dotto, Radiouno).

BOSKOV VIALLI MANCINI vialli

eraldo pecci mancini gattuso allegri mancini costacurta fabbricini clarizia mancini vialli spalletti gattuso vialli