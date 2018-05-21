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SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – STRADI-VIALLI, CHE SVIOLINATE: "MANCINI PER DIVENTARE CT DELLA NAZIONALE HA RINUNCIATO AL 10% DEL SUO STIPENDIO" – E POI LA DOMANDONA AD ALLEGRI: "HAI FATTO QUALCHE CAGATA IN QUESTO CAMPIONATO?" – MEDA: "DOVIZIOSO E’ UN PITTORE IMPRESSIONISTA, HA DATO DUE PENNELLATE, NOOOO, E’ CADUTO" – LE SARDINE DI PECCI E I RIGORI MALEDETTI PER GLI AZZURRINI UNDER 17 - VIDEO-
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ZERO ALLA CONQUISTA DI BROADWAY - ‘VOGLIO VEDERE SE QUESTA MIA CREATURA, IL PROGETTO SINFONICO ZEROVSKIJ, PUÒ ARRIVARE A NEW YORK, ALL'OLYMPIA DI PARIGI O SUI PALCOSCENICI DI LAS VEGAS’ - ‘MI SENTO COME SE AVESSI FATTO UNO SCRUB: MI SONO TOLTO LE SCORIE E SONO COME NUOVO. GUARDO AVANTI E NON MI FACCIO INGABBIARE DALLA ROUTINE’ - ‘ROMA COSÌ MALRIDOTTA NON L’HO MAI VISTA. SONO NATO NEL 1950, LA CITTÀ BOMBARDATA NON L'HO VISTA, MA CREDO CHE…’
VIENI AVANTI, GIGGINO! - IL LEADER DEI CONSUMATORI ELIO LANNUTTI, NEOSENATORE M5S DI RITO GRILLISTA (NEL SENSO DI BEPPE) ROMPE LE UOVA NEL PANIERE DI DI MAIO: "CAMBIAMENTO O RESTAURAZIONE? LEGGO DI NOMI ESTRANEI AI NOSTRI VALORI E PRINCIPI, FACCENDIERI, LESTOFANTI DEL POTERE MARCIO E CORROTTO, LOGGE COPERTE, GREMBIULINI. CHE C'ENTRA CONTE, AMICO DELLA BOSCHI, COI CINQUESTELLE? E IL PRESIDENTE DI FINCANTIERI MASSOLO?”
LO SQUALO BRETONE MORDE ANCORA - SCINTILLE NEL CDA TIM SUL RUOLO DI GENISH: I FRANCESI HANNO SEMPRE NEL CASSETTO L’OPZIONE DI AGGIUNGERE POLTRONE NEL BOARD - VIVENDI SI CONSOLA CON GLI UTILI DI UNIVERSAL: PRESTO ANDRÀ IN BORSA - A BOLLORÉ POTREBBERO ENTRARE IN TASCA MILIARDI DI EURO, PER CONSOLARSI DELLE DISAVVENTURE ITALIANE
VIDEO: IL MOMENTO IN CUI FAUSTO FILIPPONE SI È LANCIATO DAL VIADOTTO DI FRANCAVILLA - ‘NON AVEVA PROBLEMI PSICHICI NÉ DI SOLDI’: LA RICOSTRUZIONE DELLE ULTIME ORE DEL DIRIGENTE CHE HA UCCISO LA FIGLIA E FORSE ANCHE LA MOGLIE - IL MISTERO DEL FOGLIO CHE HA PERSO MENTRE CADEVA NEL VUOTO: ‘QUEL PEZZO DI CARTA AVEVA DIVERSI NOMI E, SEPARATI, I COGNOMI’
‘VENTURA? UNA SCIAGURA’ - PAOLA FERRARI: ‘IL CAMPIONATO È FINITO E ORA IL CALCIO VA IN VACANZA. CI SONO I MONDIALI MA PER LA PRIMA VOLTA DOPO DIVERSI ANNI NON POTRÒ SEGUIRLI DA CONDUTTRICE O INVIATA. VENTURA? COME SPARARE SULL’AMBULANZA. IMPENSABILE CHE L’ITALIA NON PARTECIPI ALLA COPPA DEL MONDO. DOVREBBE CAMBIARE MESTIERE’ - ‘COME CT A MANCINI PREFERIVO CONTE O ANCELOTTI. PERÒ MI HA CONQUISTATO CON…’
ROYAL CAFONAL! - HOLLYWOOD RUBA LA SCENA ALLA CORTE INGLESE: ECCO CLOONEY E AMAL, OPRAH WINFREY CONFETTATA, IDRIS ELBA, SERENA WILLIAMS E I BECKHAM - PIPPA MIDDLETON PER NON RUBARE LA SCENA SI È VESTITA DA TOVAGLIA PER IL TÈ DELLE CINQUE, NIENTE CHIAPPE FASCIATE STAVOLTA - TRA I PERSONAGGI CHE NON TI ASPETTI C'È IL MAGGIORDOMO CHIACCHIERONE DI DIANA (FERMATO DALLE GUARDIE), E CHELSY DAVY, LA FIDANZATA STORICA DI HARRY