SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – IL VICECOMMISSARIO FIGC COSTACURTA A SKY SPORT: "IL CT? CONTE SI E’ AUTOESCLUSO. MANCINI E’ SOTTO CONTRATTO CON LO ZENIT. ANCHE DI BIAGIO E’ TRA I PAPABILI” - GLI ATTACCANTI “IN CALORE" DI GATTUSO – "SCHOPENAUER" MAROTTA PER DE LAURENTIIS: “QUANDO PARLANO DI TE DEVI CAPIRE NON QUELLO CHE SEI TU MA QUELLO CHE SONO GLI ALTRI”- LO STORYTELLING LAMBRUSCO E POP CORN DI PECCI

Costacurta

Antonio Dipollina per la Repubblica

Un vice-commissario in studio. È Alessandro Costacurta che sul far della sera passa dai suoi sodali di Sky Sport per un saluto prima di dedicarsi al nuovo incarico e già che c' è parla di futuri ct della Nazionale, di Conte e Mancini che hanno un contratto e quindi è difficile etc etc. L' effetto è notevole, in studio lo guardano anche un po' commossi, come quello di famiglia che ha fatto strada e lo saluterebbero agitando i fazzoletti. Lui ricambia e chiude però con "arrivederci". Che suona un po' come l' imminente canzone di Elio a Sanremo.

- Marotta in tv vuole annichilire De Laurentiis e alla bisogna si è preparato una frase di Schopenauer. L' effetto è un po' così, la frase ("Quando parlano di te devi capire non quello che sei tu ma quello che sono gli altri") è di quelle minori: in molti bar sport della penisola diversi avventori rilevano che questo Schopenauer se è così famoso dovrà pur aver detto anche qualcosa di meglio.

marotta

- Stefano De Grandis: «Rino, la tua scelta di far giocare André Silva non pensi che mortifichi un po' Cutrone, visto che gli attaccanti in calore vanno privilegiati?

» Ilaria D' Amico: «Attaccanti in calore non l' avevo mai sentito».

Rino Gattuso: «Nono, a me piace: attaccanti in calore. Va bene».

de laurentiis

(Sky Calcio Show)

«Giornata fredda qui a Udine, dietro di me, non so se le vedete dall' inquadratura, ci sono le Alpi Carniche. Che subito ci fanno venire in mente i ricordi delle elementari: MaConGranPeNa LeReCaGiù. E di tutta quella combinazione queste qui dietro sono le Carniche».

(Carlo Pellegatti, XXL, Italia 1)

- Vittorio Munari: «A Parigi oggi c' è un clima asciutto, del resto anche qui saranno i giorni della Merla.

Come si dirà i giorni della Merla in francese?».

Antonio Raimondi: «Les jours de la Merle?».(DMax)

gattuso d'amico

-«L' arbitro è una figura che mi affascina tantissimo: è un poveraccio che ha tutti contro e prima o poi gli dicono che è cornuto» (Massimo Mauro, Sky Calcio Club). «In questo dopo partita nel Milan c' è quello che io definisco 'sapore di cenere in bocca'» (Carlo Pellegatti, Premium).

«Non bene qui Castagne, che combina una frittata» (Gianni Cerqueti, Raiuno).

- Stagione 84-85, la Lazio allenata da Juan Carlos Lorenzo in una gara complicata recupera negli 8 minuti finali due gol e pareggia. La settimana dopo il tecnico è a colloquio con la squadra: «Vi voglio decisi, capito? Dovete fare come domenica scorsa A proposito, come cz avete fatto?» (Dalle narrazioni di Eraldo Pecci, lo storyteller più ganzo in circolazione, ma di parecchio)

colombari costacurta costacurta

eraldo pecci

COSTACURTA gianluca vialli billy costacurta e ilaria damico costacurta costacurta costacurta12