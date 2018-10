LA SETTIMA MERAVIGLIA DI MARQUEZ – LO SPAGNOLO DELLA HONDA TRIONFA IN GIAPPONE E CENTRA IL SUO SETTIMO TITOLO MONDIALE – DOPO AVER TAGLIATO IL TRAGUARDO FESTEGGIA CON UN OMAGGIO AL MONDO DEI VIDEOGAMES – DOVIZIOSO CADE A UN GIRO E MEZZO DALLA CONCLUSIONE – QUARTO ROSSI DOPO UNA BUONA GARA IN RIMONTA - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

Marc Marquez vince il Gp del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale della MotoGp 2018, e diventa campione del mondo per la settima volta in carriera, la quinta in MotoGp. Caduta di Andrea Dovizioso a un giro e mezzo dalla conclusione, proprio quando stava lottando con Marquez per il successo in gara. Secondo, dunque, è il britannico Cal Cruchtlow, terzo Alex Rins.

MARQUEZ 3

Quarto posto per Valentino Rossi che ha preceduto Alvaro Bautista, Johann Zarco e Maverick Vinales. Completano la top ten Dani Pedrosa, Danilo Petrucci e il malese Hafizh Syahrin. Undicesimo Franco Morbidelli. Marquez centra la vittoria numero 69 in carriera, la 43/a in MotoGp. Vincendo il settimo titolo, Marquez eguaglia John Surtees e Phil Read. In top class Marquez raggiunge Doohan con cinque titoli, dietro solo agli otto di Agostini e ai sette di Rossi.

LA GARA - Marquez, scattato dalla sesta posizione, si è imposto in Giappone dopo un bel duello con Andrea Dovizioso, suo primo inseguitore in classifica. Dai primi giri si è fatto vedere anche Cal Crutchlow, che non ha mollato fino alla fine. Il duello Marquez-Dovizioso si è acceso a circa dieci giri dalla fine, con un testa a testa serrato e sorpassi al cardiopalma. Al 14/o giro il primo affondo di Marquez, con una risposta immediata del pilota della Ducati. Al 15/o giro, gara terminata per Andrea Iannone, out alla curva 10, con la sua Suzuki nella ghiaia. Prima del pilota italiano, fuori anche Miller, caduto alla curva 9, ed Espargaro, rientrato ai box all'ottavo giro.

marquez 1

Al 18/o giro ritiro anche per Karel Abraham, mentre Dovizioso mantiene la testa e si prende anche il giro veloce, un decimo in più rispetto a Marquez. Il giro successivo è Marquez il più veloce, con Dovizioso ad appena 50 centesimi. Negli ultimi giri la gara è ormai a due, con Marquez che al 21/o giro si infila e passa al comando. Dovizioso ci prova fino alla fine, ma cade nel penultimo giro, spalancando allo spagnolo le porte del trionfo. Secondo posto per Crutchlow, al 16/o podio in MotoGp, terzo Rins, quarto Valentino Rossi, protagonista di una buona gara in rimonta.

LIVELLO 7 RAGGIUNTO - Festeggiamento speciale, al traguardo, per Marquez, che ha omaggiato il mondo dei videogames. Dopo aver indossato una maglietta celebrativa, lo spagnolo ha festeggiato con un match a un videogioco creato apposta per lui, vincendo e centrando il "livello 7", come i suoi titoli mondiali.

marquez