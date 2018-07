SKY SPORT SILURA MASSIMO MAURO: IL "CLUB" DOMENICALE DI CARESSA PERDE I PEZZI – IL COMMENTATORE NON HA PRESO BENE LA CACCIATA – L’IRONIA DI PAOLO ZILIANI: “SU SKY CALCIO, MEGLIO NOTA COME SKY JUVE, NON VEDREMO E SOPRATTUTTO NON ASCOLTEREMO PIÙ MASSIMO MAURO. DICONO CHE ESAGERASSE NEL FARE IL FILO JUVENTINO, MA A NOI NON RISULTA…” – MAURO E’ CONSIGLIERE DEL CIRCOLO DI GOLF DI TORINO DI ANDREA AGNELLI

Sky Sport saluta Massimo Mauro. Pare che lui non sia contentissimo di non fare più parte della famiglia di Sky Sport, ma del resto la stagione in arrivo è piena di cambiamenti. E così oltre a Ilaria D’Amico anche Massimo Mauro cambia strada. Mauro, 56 anni, ex calciatore, dal 2005 era commentatore sportivo per Sky Sport. Ma lunedì alla presentazione dei palinsesti sportivi di lui non c’era traccia. Mauro era ospite fisso a Sky Calcio Club, l’approfondimento dedicato al mondo del pallone , condotto da Fabio Caressa la domenica sera.

L’ironia sui social

Il giornalista Paolo Ziliani, sui social, ha commentato ironicamente la decisione dell’emittente satellitare: «È ufficiale: su Sky Calcio, meglio nota come Sky Juve, non vedremo e soprattutto non ascolteremo più Massimo Mauro. Dicono che esagerasse nel fare il filo juventino al punto da provocare uno tsunami di disdette, ma a noi che Mauro fosse così vicino alla Real Casa non risulta».

Una frecciata che suona come miele per le orecchie dei non juventini. Mauro, ancorché preparato e competente, si è sempre distinto per i suoi commenti pro Juve (e anti Var). Del resto Mauro, tra i suoi vari impegni, ricopre anche la carica di consigliere del circolo di golf di Torino, Royal Park I Roveri, che vede Allegra e Andrea Agnelli rispettivamente presidente e vicepresidente.

I cambiamenti della stagione

Come si diceva sono state annunciate anche delle novità nel palinsesto: Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio Show, il programma della domenica, e lascia la conduzione a Bonan, che già aveva ereditato il testimone nei periodi di assenza della conduttrice per via della gravidanza. La D’Amico passa nella squadra Champions League accanto a Del Piero, Capello, Pirlo, Cambiasso, Costacurta e Vialli, oltre al giornalista Paolo Condò. L’Europa League andrà ad Anna Billò, il club della domenica sera rimarrà a Fabio Caressa mentre della Premier si occuperà Federica Lodi.

