STIAMO ALLEGRI - LA JUVE LIQUIDA L'ATALANTA E VOLA A PIU' QUATTRO SUL NAPOLI - IL TECNICO BIANCONERO FRENA SULLO SCUDETTO: "E' LUNGA, LA SQUADRA DI SARRI E' ANCORA IN CORSA" - "IL SORTEGGIO CHAMPIONS? BASTA COL BARCELLONA" - IL DIVERBIO CON BENATIA (VIDEO) - GASPERINI: "LE POLEMICHE SUL TURNOVER? CI STA PERDERE CON LA JUVE..." - VIDEO

Da gazzetta.it

Non può che essere soddisfatto Max Allegri dopo l'ennesima vittoria della Juve. I tre punti conquistati con l'Atalanta valgono l'allungo sul Napoli, ma il tecnico bianconero non si illude: "Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per la vittoria e per non aver subito. Non è facile giocare contro l'Atalanta che è una grande squadra, è molto fisica ed è difficile da battere. I numeri che stiamo facendo sono importanti ma fini a sé stessi perché non abbiamo ancora vinto niente. Dobbiamo già pensare alla prossima gara, in questo momento la Spal sta bene e dovremo battagliare con la giusta convinzione e con grande rispetto. Se faremo così avremo buone probabilità di vincere”

TUTTI I FRONTI — Si capisce che Allegri è orgoglioso della sua Juve. "Dobbiamo vivere questo finale di stagione in modo sereno, con entusiasmo ma senza esaltarci. Non possiamo permetterci dei passi falsi perché il Napoli è ancora lì. Ho una grande rosa a disposizione e tutto il gruppo ha lo stesso obiettivo che è quello di vincere il settimo scudetto, andare avanti in Champions e di vincere la Coppa Italia. Perché noi ci alleniamo con grande intensità per vincete il settimo storico scudetto consecutivo e per giocare le grandi partite di Champions, come quella di Wembley. Ma la pratica scudetto non è assolutamente chiusa, non dobbiamo commettere questo errore".

BENATIA E URNA — Nel finale c'è stato un acceso confronto con Benatia: "Perché ha rischiato di prendere un rosso. Ha avuto un momento di rabbia poi si è subito calmato". Si parla poi del sorteggio di Champions: "Sono otto anni che prendo il Barcellona, spero in un anno di riposo. La squadra favorita è il Real Madrid perché sta crescendo tecnicamente e fisicamente e in Liga non ha più chance di vincere. La Roma ai quarti? Faccio loro i complimenti per il passaggio del turno. Per il calcio italiano è un risultato molto importante, sento spesso denigrare il calcio italiano e i giocatori italiani ma noi abbiamo la nostra cultura calcistica e bisogna avere rispetto dei giocatori italiani e del nostro calcio".

