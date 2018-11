STIAMO ALLEGRI: TRA IL TECNICO BIANCONERO E AMBRA ARIA DI NOZZE - 'CHI' RIVELA CHE IL MATRIMONIO SAREBBE PROGRAMMATO NEL PROSSIMO GIUGNO – LA COPPIA SORPRESA IN UN NEGOZIO MENTRE LUI… - AMBRA: “NOI DONNE NON SIAMO SOLO LE APPENDICI DI QUALCUNO. IO LAVORO TANTO E DA TANTISSIMI ANNI E NON SOPPORTO DI ESSERE 'LA MOGLIE O LA COMPAGNA DI...”

Da Chi

Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 14 settembre, rivela che l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono sempre più vicini alle nozze e che i preparativi per il matrimonio, programmato per giugno 2019, sono già stati avviati: sono infatti già pronte le partecipazioni e la lista degli invitati. Chi ha sorpreso la coppia in un negozio dove lui ha regalato alla fidanzata un orologio.

AMBRA ANGIOLINI: "NON VOGLIO ESSERE LA FIDANZATA DI..."

Luca Romano per il Giornale

Ambra Angiolini stupisce ancora i suoi fan. L'attrice in un'intervista a La Stampa spiega perché alla domanda "Fidanzata, single o Ambra?" ha risposto semplicemente "Ambra".

"Ho scelto Ambra perché ognuno ha il suo modo di stare al mondo, io ho il mio e non volevo spiegarlo a nessuno. C'è tanta gente che come me vuole dire il proprio nome, invece di dire che status ha ottenuto nella vita". L'attrice non vuole etichette e soprattutto non vuole essere la "fidanzata" di qualcuno o la "moglie di".

Su questo punto è stata molto chiara: "Che poi chissenefrega se sei sposata, fidanzata, moglie di qualcuno, lavoriamo un sacco, siamo donne a prescindere da quello che vogliamo raggiungere. Non siamo solo le appendici di qualcuno. Io lavoro tanto e da tantissimi anni e non sopporto di essere 'la moglie o la fidanzata di' qualcuno. Io sono Ambra, lavoro da 27 anni, bene o male questo non sta a me giudicarlo, ma voglio rimanere questo". Infine dedica un messaggio ai figli.

Quando ne parla si emoziona sempre: "I miei figli sono la casa più solida che non riuscirei a trovare fatta di mattoni. Loro custodiscono quello che deve essere tenuto al caldo. Allora torno sempre da quegli individui super belli e con un'umanità che mi piace parecchio: devo dire che io e il loro papà quel lavoro lo abbiamo fatto proprio bene".

