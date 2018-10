TENE-TEVEZ FORTE: "NON MI PIACE IL CALCIO. A REAL-BARÇA IN TV PREFERISCO IL GOLF. NON SONO MAI STATO UN FANATICO DELLE PARTITE" – L'EX ATTACCANTE DELLA JUVE STA GIRANDO UNA SERIE TV DEDICATA ALLA SUA VITA: "LA MIA INFANZIA? DROGA, ARMI, RAPINE…" - VIDEO

Da gazzetta.it

L'infanzia a Fuerte Apache "che è stata difficile e fatta di droga, armi e rapine", la realtà del suo Paese "in cui c'è ancora tanta gente che muore di fame mentre altri perdono tempo a discutere" e il calcio in televisione "che non mi piace assolutamente vedere, preferisco il golf".

tevez

Carlitos Tevez si racconta a tutto tondo al quotidiano di Buenos Aires, El Clarìn, e lo fa a partire dai primissimi anni della sua vita: "È stato difficile - ricorda l'ex attaccante della Juve ora al Boca Juniors -. Ho vissuto tutto quello che si vive nei quartieri marginali: droga, armi e rapine. Ma nonostante questo noi bambini eravamo felici, giocavamo sempre a calcio e questo ci bastava".

TEVEZ BOCA

SERIE TV SULL'INFANZIA — Tevez a Fuerte Apache sta girando la serie tv dedicata alla sua vita e prodotta dalla rete televisiva argentina Telefe: un racconto che parte dalla difficile infanzia quando piccolissimo dopo l'abbandono della mamma e la "fuga" del padre fu affidato agli zii adottivi fino agli anni del grande successo arrivato grazie al talento che coltivò proprio in uno dei quartieri più poveri e pericolosi di Buenos Aires. "Con la produzione abbiamo deciso di raccontare la mia storia così com'è - ha rivelato ancora Carlitos -. Non manca nulla: dal giorno che mi sono procurato la cicatrice sul volto fino al debutto col Boca".

tevez gioca in cina

Tevez, poi, dice di non essere interessato alla politica quanto piuttosto a darsi da fare perché la situazione nel suo Paese migliori: "Possiamo passare un'intera giornata a parlare di politica e non saremo mai d'accordo. Nel frattempo ci sono persone che stanno morendo di fame. Perdiamo tempo a discutere e non facciamo nulla per i ragazzi che stanno morendo di fame. Serve il buon esempio".

TEVEZ AL BOCA JUNIORS

"MEGLIO IL GOLF" — Si passa al calcio e qui le rivelazioni di Tevez lasciano di stucco: "Guardo il calcio? Macché, mai. Non mi piace il calcio. Se in tv c'è Barcellona-Real Madrid e su un altro canale trasmettono un torneo di golf, guardo il golf. Non sono mai stato un fanatico delle partite. A me piace giocare, avere la palla tra i piedi. Com'è stato vincere la Libertadores? La miglior soddisfazione che può avere un calciatore".

TEVEZ TEVEZ tevez daniel scioli tevez2 MARADONA TEVEZ TIFOSI BOCA tevez tevez daniel scioli FINALE DI CHAMPIONS - BARCELLONA JUVENTUS TEVEZ 1