Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Walter Veltroni è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00.

L'ex Sindaco di Roma, grande appassionato di sport e di calcio, ha parlato della Seria A: "Dite che la Juventus ha già ammazzato il campionato? No, i campionati non sono mai delle creature docili, ci sono diverse squadre competitive, come la Roma, il Napoli, l'Inter e il Milan. Certo, se arrivasse l'ottavo scudetto consecutivo sarebbe una cosa storica, ma quest'anno credo che l'attenzione sia puntata più alla Champions".

Sulla questione Ronaldo: "L'aspetto che riguarda la discussione sportiva non è chiamato in causa da vicende che hanno a che fare con i comportamenti individuali, quelli saranno accertati in sede giudiziaria".

Sul Napoli: "Ha una grandissima squadra e un grandissimo allenatore. Ancelotti è un gigantesco conoscitore di calcio, Koulibaly è al momento il miglior difensore del mondo. Fisicamente fortissimo, tecnicamente eccellente. Allan, poi, è un centrocampista meraviglioso. E davanti ha quel gruppo di piccoletti davvero strepitoso".

Su Roma e Lazio: "Sono stato sindaco di Roma, quando si è sindaco di una città viene prima lei di tutto il resto. Quando si gioiva di successi sportivi, sia giallorossi che biancocelesti, io gioivo con la gente, questo veniva prima di tutto il resto. Avevo ed ho un grande rapporto con Totti, lui e tanti e tanti altri ragazzi come Montella, Aquilani, De Rossi, Rocchi o Liverani hanno sempre manifestato una grande disponibilità a fare iniziative per bambini che stavano male. Ragazzi che hanno riconosciuto un po' della fortuna che hanno avuto":

Su Totti: "La sua genialità, la sua fantasia, mancano alla Serie A. Di lui ne nasce uno ogni 40 anni. Il Real Madrid lo aveva praticamente acquistato, lì avrebbe vinto sei palloni d'oro di seguito. Avrebbe vinto tutto. Fu lui a scegliere di restare a Roma, nella sua vita più dei trofei ha contato l'amore della gente, l'amore di quello stadio che piangeva, cosa mai vista nella storia del calcio".

Sui suoi prossimi progetti: "Ho girato un film quest'estate, ora lo sto montando, si chiama 'C'è tempo', è il primo film non documentario che faccio in vita mia. Spero possa uscire a marzo".

