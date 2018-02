LA VENDETTA DI "BRUNELLESCHI" BERNARDESCHI – IL GRANDE EX FISCHIATISSIMO AL FRANCHI SEGNA E ESULTA DAVANTI AI TIFOSI VIOLA – LA SORELLA RINCARA: "SEI RIUSCITO A ZITTIRE UNO STADIO. CARI FIORENTINI, TUTTI MUTI, STIAMO GODENDO…” - VIDEO

Federico Bernardeschi, il giocatore più atteso e criticato dai viola nella sfida Fiorentina-Juventus, ha sbloccato la partita su punizione al 55' a dispetto di tutti quei fischi dello Stadio Artemio Franchi. Una "colonna sonora" che lo ha accompagnato durante tutta la partita, ad ogni pallone toccato. Una soddisfazione non solo per l'attaccante di Carrara che ha giocato in una sfida difficile ma anche per tutta la sua famiglia.

In particolare la sorella Gaia che sul suo profilo Facebook ha scritto: «Sei riuscito a trasformare i fischi in musica, hai ballato con il pallone ai piedi. Sei riuscito a zittire uno stadio, sei un grande fratello!!! Cari fiorentini, mi dispiace per voi ma come sempre ha dimostrato l'uomo e il calciatore che è. E ora tutti muti che stiamo godendo e non poco».

Sicuramente una partita da dimenticare per la Fiorentina e tutti i suoi tifosi che hanno preferito esprimere giudizi e commenti negativi anche alla vigilia della gara nei confronti del numero 33 juventino, che spiega:

«Ho esultato perché credo che un professionista debba rispettare i propri tifosi. Ho sempre detto che ringrazio la Fiorentina per come mi ha trattato e per come mi ha cresciuto e la ringrazierò sempre ma ora gioco per un'altra squadra, ho fatto una scelta professionale e voglio portare rispetto a questi tifosi. Ringrazio anche tutti i miei compagni perché mi sono stati vicini in una gara non facile per me».

