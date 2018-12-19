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DAGO-ESCLUSIVO - COME INFLUISCE LA VITTORIA DI BRUXELLES SUI SONDAGGI? COME UN MACIGNO SU SALVINI E DI MAIO! ECCO I NUMERI RISERVATI COMMISSIONATI DA BERLUSCONI ALLA LUCE DELL'EURO-SCHIAFFONE SUL 'GOVERNO DEL CAMBIAMENTO' - DISFATTA DEL M5S, DRASTICO RIDIMENSIONAMENTO DELLA LEGA, MA IL BANANA NON RIDE: I VOTI PERSI DA LORO NON LI RECUPERA LUI, INGRASSANO SOLO IL SETTORE DEI DELUSI E ASTENUTI - SALVINI, SAVONA, CONTE, MATTARELLA: LA GUERRA PER LA MANOVRA HA CAMBIATO GLI EQUILIBRI E GLI OBIETTIVI

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