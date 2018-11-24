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VIDEO! APOCALISSE A BUENOS AIRES – SASSI E LACRIMOGENI CONTRO IL PULLMAN DEL BOCA, RINVIATA A DOMANI LA FINALE DI COPPA LIBERTADORES COL RIVER – 6 GIOCATORI DEL BOCA INTOSSICATI, IL CAPITANO PEREZ MEDICATO IN OSPEDALE – FURIA TEVEZ: "CI VOLEVANO OBBLIGARE A GIOCARE"- L’INCREDIBILE VIDEO DELLA MAMMA CHE NASCONDE UN BENGALA ADDOSSO ALLA BIMBA. CAOS TOTALE SOTTO GLI OCCHI DEL PRESIDENTE FIFA INFANTINO - VIDEO-
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“QUESTA È GENTE CHE SI MANGIA I CANI” – VIDEO! CROZZA MOSTRA LE PARTI TAGLIATE DAL VIDEO DI SCUSE DI DOLCE E GABBANA AI CINESI: “NELLA NOSTRA FAMIGLIA CI HANNO INSEGNATO A NON MANCARE DI RISPETTO A NESSUNO, ANCHE SE I CINESI SPUTANO IN TERRA” – “CI COPIANO TUTTO MA NON SONO CAPACI. FANNO I MAFIOSI MA TUTTI SANNO CHE LA MAFIA È UN MADE IN ITALY”
A CHE PUNTO E' LA NOTTE – IL 13 DICEMBRE SI RIUNISCE IL BOARD DELLA BCE: TRE IPOTESI SULLE DECISIONI CHE POTREBBE ASSUMERE PER SOSTENERE IL CREDITO – UN RILANCIO DEL QUANTITATIVE EASING (POCO PROBABILE). SECONDO: SI SOSTITUISCONO I TITOLI A BREVE CON QUELLI A LUNGA SCADENZA – TERZO: FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI ALLE BANCHE PER FARE CREDITO A FAMIGLIE E IMPRESE (PROBABILE)
COME GODO COL PUNTO (5)G – LA NUOVA TECNOLOGIA PER LE TLC MOBILE CAMBIERÀ LE NOSTRE VITE, MA POTRÀ ESSERE USATA ANCHE PER SPIARE O LANCIARE ATTACCHI DIGITALI – E INFATTI I POTENTONI DELLA TERRA (VEDI TRUMP) L’HANNO CAPITO E STANNO COMBATTENDO PER IL SUO CONTROLLO – MA COME FUNZIONA? QUANTO SARÀ VELOCE? ECCO TUTTE LE RISPOSTE AL NUOVO STANDARD DELLE TELECOMUNICAZIONI
NON AVRAI ALTRA DOMINATRICE ALL’INFUORI DI ME – MISTERO SULLA MORTE DI KOULLA KAKOULLI, 56 ANNI, CONOSCIUTA ANCHE COME “DOMETRIA” – LA DONNA, CHE GESTIVA UNA CAMERA DELLA TORTURA NEL SUO APPARTAMENTO, È STATA TROVATA MORTA IN CASA CON DELLA POLVERE BIANCA SOTTO IL NASO – IL PATOLOGO: “NEL SUO SANGUE SONO STATE TROVATE TRACCE DI EROINA E…” (FOTOGALLERY BOMBASTICA)
STRAPOTERE CRISTIANO – DODICESIMA VITTORIA IN CAMPIONATO (SU 13 PARTITE) PER LA JUVE, A SEGNO CR7 CHE SI PORTA IN TESTA ALLA CLASSIFICA MARCATORI – IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PARATICI: "IL PALLONE D'ORO? STRANO CHE NON VADA A RONALDO" - CORI RAZZISTI CONTRO I NAPOLETANI A TORINO (E A UDINE), IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA CHIEDE "UN'APPLICAZIONE RIGOROSA DELLE NORME" - L’INTER ASFALTA IL FROSINONE - VIDEO
UN CAFONAL DA IENE - VIDEO: A ROMA LA PRESENTAZIONE DE ''IL SINDACO, ITALIAN POLITICS' FOR DUMMIES'', E 'LE IENE' SROTOLANO UN RED CARPET DALLA CAMERA DEI DEPUTATI AL CINEMA NUOVO OLIMPIA, PER PORTARE I DEPUTATI A VEDERE IL DOCU-FILM DI ISMAELE LA VARDERA SULLE FOLLI ELEZIONI SICILIANE IN CUI HA INCASSATO IL SOSTEGNO DA SALVINI E MELONI, CROCETTA E MICCICHE' - G.A.STELLA: ''UNA SATIRA FEROCE CHE DENUNCIA LA POLITICA SICILIANA NEI SUOI ASPETTI PIÙ SPREGIUDICATI E CARICATURALI'' - LA BBC:'SCIOCCATI DAL SUO CORAGGIO'
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
SIETE OSSESSIONATI DAL SESSO? POTRESTE AVERE UN DISTURBO COMPULSIVO – NEGLI STATI UNITI UNO SU DIECI HA DIFFICOLTÀ A CONTROLLARE I PROPRI IMPULSI SESSUALI: UN CHIODO FISSO RICONDUCIBILE A UNA ‘SEXUAL ADDICTION’ ANCHE NELLE DONNE CHE NON RIESCONO A DARE UN FRENO ALLA PASSIONE – E IN ITALIA? LE DONNE SONO PIÙ MORIGERATE… - ECCO QUALI SONO I SINTOMI