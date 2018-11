VIDEO! APOCALISSE A BUENOS AIRES – SASSI E LACRIMOGENI CONTRO IL PULLMAN DEL BOCA, RINVIATA A DOMANI LA FINALE DI COPPA LIBERTADORES COL RIVER – 6 GIOCATORI DEL BOCA INTOSSICATI, IL CAPITANO PEREZ MEDICATO IN OSPEDALE – FURIA TEVEZ: "CI VOLEVANO OBBLIGARE A GIOCARE"- L’INCREDIBILE VIDEO DELLA MAMMA CHE NASCONDE UN BENGALA ADDOSSO ALLA BIMBA. CAOS TOTALE SOTTO GLI OCCHI DEL PRESIDENTE FIFA INFANTINO - VIDEO

Vigilia tesa al Monumental, dove il pullman del Boca è stato accolto da una fitta sassaiola e lancio di bengala. Secondo quanto riferiscono media locali, il conducente del pullman xeneize avrebbe riportato ferite dopo la rottura del parabrezza. Il personale medico presente allo stadio sta intervenendo in questi istanti nello spogliatoio del Boca. Incidenti anche ai tornelli, dove un nutrito gruppo di tifosi millonarios privi di biglietto è riuscito a forzare le barriere provocando scontri con le forze dell’ordine. Diversi giocatori xeneize, tra cui Tevez e Izquierdoz, lamentano gli effetti del gas urticante scagliato sul pullman del Boca al suo arrivo al Monumental.

SI SOSPENDE IL MATCH? — I Dirigenti xeneizes confermano che 5 giocatori sono in preda ad attacchi di vomito e con difficoltà respiratorie per l’effetto del gas lacrimogeno lanciato contro il pullman del Boca. Tra di loro Wanchope, Benedetto e Tevez. Da TN Noticias confermano l’indiscrezione secondo cui la dirigenza xeneize avrebbe chiesto di posticipare il calcio d’inizio, eventualità al momento molto probabile. Tra i dirigenti xeneize c’è anche chi starebbe chiedendo la sospensione. Il presidente del Boca, Daniel Angelici, sarebbe proprio in questo momento riunito con i funzionari della Conmebol per chiedere la sospensione della partita.

LA DECISIONE — La Conmebol (Confederación sudamericana de Fútbol) tramite un comunicato stampa (sotto il tweet) ha posticipato il Superclasico di un’ora (alle 23.15 ora italiana). Intanto Pablo Perez e Gonzalo Lamardo sono stati trasportati in ospedale. vuole sapere di giocare la finale di ritorno della Coppa Libertadores, il Superclasico al Monumental contro il River Plate, stadio in cui è presente anche il presidente della Fifa Gianni Infantino. Il vicepresidente del Boca, Dario Richarte, visibilmente alterato, ha detto che “la nostra posizione è molto chiara: non vogliamo giocare”. Su questo, secondo varie emittenti argentine, si sarebbe detto d’accordo anche l’allenatore del River Marcelo Gallardo, che non potrà guidare i suoi perché squalificato ma che è allo stadio.

