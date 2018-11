VIDEO! “PORTATEMI FUORI DI QUI, C'È FUOCO” - LO SPAVENTOSO INCIDENTE A NICO HULKENBERG DURANTE IL GRAN PREMIO DI ABU DHABI – IL PILOTA TEDESCO VOLA CONTRO LE BARRIERE E RESTA INTRAPPOLATO IN UN'AUTO IN FIAMME PER TRE MINUTI – SALUTO DA RE PER ALONSO, PASSERELLA CON HAMILTON E VETTEL – BRIATORE: "LA F1 SENZA NANDO? COME IL REAL SENZA CR7. CON QUESTA FERRARI ALONSO SAREBBE STATO CAMPIONE DEL MONDO" – VIDEO

hulkenberg

Inizio di gran premio movimentato ad Abu Dhabi, nell'ultimo appuntamento della stagione di questo 2018.

Nico Hulkenberg, infatti, è volato contro le barriere, con la macchina che si è capovolta su se stessa per più di una volta. Il 31enne tedesco, dopo il contatto con lo svizzero Grosjean è letteralmente decollato andando a finire, capovolto, contro le barriere. La monoposto ha anche preso fuoco ma dopo qualche secondo di apprensione nel suo box e sugli spalti è stato lo stesso pilota a tranquillizzare tutti tramite la radio: "Sto bene, tranquilli".

hulkenberg

Il contatto è avvenuto durante una curva ad alta velocità con Grosjean che è anche finito sotto inchiesta per il contatto: la direzione di gara, però, dopo aver visionato le immagini ha giustamente deciso di non punire il pilota della Haas, in quanto si è trattato di un semplice e involontario contatto di gara. Hulkenberg saluta così la stagione 2018 con un ritiro e con un brutto incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze ben peggiori.

hulkenberg

2. BRIATORE

Flavio Briatore, ex manager di Formula 1, ha visto nascere e ha accompagnato la carriera di Fernando Alonso nel Circus: "E' come il Real che ha perso Ronaldo – ha detto a Sky Sport F1 -. Fernando è una delle poche star riconoscibili in questo sport. Se vedi questi ragazzi senza la tuta, io non ne riconosco nessuno. Riconosco Hamilton, Vettel e Raikkonen. Quattro al massimo E' un'altra F1, non ci sono i gladiatori di sette, dieci anni fa. Sono altri ragazzi e con un altro spirito".

Addio? No, è un "vediamo cosa succede"

alonso vettel hamilton

"Per il momento è un anno sabbatico – aggiunge Briatore - ma non sarei certo che del fatto che non tornerà in F1. E' un ‘vediamo cosa succede’ più che un addio. Dopo tanti anni hai bisogno di un break. Lo hanno fatto Prost e Senna per cui mi sembra una cosa normale. Il problema della F1 è che ci sono due team: o vai in Ferrari o in Mercedes, l’alternativa è finire quarto, quinto o sesto. Con il talento che ha può essere ancora il più forte assieme a Hamilton. Qualcuno se ne accorgerà perché per fare il Costruttori c’ bisogno di piloti forti e tra qualche mese vedremo cosa succederà".

briatore alonso

FantaFormula 1?

"Una chiamata di Ferrari o Mercedes? Io credo tornerebbe, però è una mia idea. E' fantamercato e non ho la sfera di cristallo. Però penso che lo valuterebbe dopo un anno di disintossicazione e tre stagioni frustranti in cui si è comportato alla grande. La McLaren ha fatto sforzi, ma la performance è stata ridicola. Un pilota che resta lì e vuole finire le gare e ha lottato per il nono e decimo posto, vuol dire che è molto umile".

ALONSO gp di montecarlo alonso e linda alonso cristiano ronaldo cristiano ronaldo cara delevingne button alonso ALONSO 1 ALONSO domenicali alonso

MORSELLI ALONSO

alonso briatore HULKENBERG