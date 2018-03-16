VIDEO! TOTTI MEJO DEL MAGO OTELMA – L'EX CAPITANO GIALLOSSO ANTICIPA IL SORTEGGIO CHAMPIONS DELLA JUVE A MONCHI: “REAL, REAL” – VIDEO-
MILANOSPIA! - E' VERO CHE IL RAMPOLLO LEO DEL VECCHIO, EREDE LUXOTTICA, SI È SCONTRATO CON LORENZINO MAZZARO, FIGLIO DI DANIELONA SANTADECHÉ? - UN’ICONA MEDIASET BALLERÀ PER MILLY CARLUCCI. CHE DIRÀ MARIA LA SANGUINARIA?’ - LA VERA RAGIONE DELLA ROTTURA TRA DI MAIO E LA BOMBASTICA VIRGULTI? - IL CONDUTTORE MEDIASET E IL FEELING CON UNA SIGNORA CHE LAVORA DIETRO LE QUINTE - IL CANTANTE FIGLIO D'ARTE (SPOSATO) HA PERSO LA TESTA PER OLGA - IL CONCORRENTE DELL’ISOLA ‘ETERO E NO-DROGHE’ (SE, VABBÈ) - COME MAI CARELLI E PARAGONE ORA USANO TELEGRAM? - CHE FINE FA LICIA RONZULLI?
DAGONOTA - PERCHE’ COSSIGA DOVETTE PIEGARE LA TESTA ALLA DECISIONE DI SACRIFICARE LA VITA DI ALDO MORO - IL POSTO DELL'ITALIA SCONFITTA, TRA NATO E GUERRA FREDDA – PER L’FBI NON SI COLPISCE UNA CELLULA MA SI DEVE ESTIRPARE TUTTA LA RETE. INTERVENIRE IN VIA GRADOLI – DOVE ERA EFFETTIVAMENTE IMPRIGIONATO MORO – AVREBBE INNESCATO UNA REAZIONE: QUELLA DI FORTIFICARE LE ALTRE CELLULE, INFIAMMANDO ANCOR DI PIÙ IL TERRORISMO DELLE BR...
IL ‘GOVERNO MATTARELLA’ AVRÀ VOCE IN CAPITOLO PURE SULLA CDP - CON LA SCONFITTA DEL PD, TRAMONTA L’IDEA DI GENTILONI DI SPOSTARE PROFUMO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, E NEL VUOTO POLITICO DI QUESTE SETTIMANE, PESERÀ PARECCHIO IL PARERE DEL QUIRINALE - RESTA IN LIZZA DOMENICO ARCURI, MA SPUNTA FLAVIO VALERI, CAPO DI DEUTSCHE BANK ITALIA
A CIASCUNO LA SUA DADDARIO - LA STAR DI 'BAYWATCH' ALEXANDRA DADDARIO HA RUBATO L'ATTENZIONE ALL'ULTIMA FESTA DI DIOR CON UN ABITO NERO CHE LASCIAVA INTRAVEDERE TUTTO IL CUCCUZZARO (VIDEO)
FISCO INFERNO PER RAIOLA – L’OLANDA INDAGA SUI CONTI DEL RE DEL CALCIOMERCATO: DA BALOTELLI A MATUIDI, I TRASFERIMENTI FINITI NEL MIRINO - LUI: DI QUESTI ACCERTAMENTI FISCALI NON SO NULLA MA NON SONO PREOCCUPATO - L’ISTRUTTORIA NON È ANCORA CHIUSA...
CAFONAL! THE SISTINE HORROR - ‘VOLETE SAPERE QUALE È UN SEGRETO DELLA CAPPELLA SISTINA? DOPO PIÙ DI 500 ANNI QUALCUNO È STATO IN GRADO DI TRASFORMARLA IN UNA BOIATA PAZZESCA’ – IL CRITICO D’ARTE FRANCESCO BONAMI STRONCA IL MEGA LIVE SHOW ‘GIUDIZIO UNIVERSALE’: “UN’OFFESA A TUTTO CIÒ DI CREATIVO ED ARTISTICO CHE ESISTE. MARCO BALICH È RIUSCITO A FAR RIVOLTARE NELLA TOMBA CECIL B. DE MILLE, GENE KELLY, ZEFFIRELLI, FELLINI, LENI RIEFENSTAHL, ARISTIDE TOGNI, MOIRA ORFEI E P.T. BARNUM” – LA PARATA DEI MORTI DI FAMA ALL’AUDITORIUM