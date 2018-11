VIDEO! "IO VINCENTE? FORSE HO AVUTO CULO “- ANCELOTTI CITA NAPOLEONE (“MEGLIO FORTUNATI CHE BRAVI”) E POI PARLA DELL’INTER E DEL RUOLO DI ANTI-JUVE: "LA COMPETIZIONE E’ AUMENTATA E DI CONSEGUENZA SI E’ ABBASSATA LA QUOTA SCUDETTO” - "IL NAPOLI? MI PIACE E MI DA' EMOZIONE. NEMMENO IO SO QUANTO E' FORTE" - VIDEO

Mimmo Malfitano per gazzetta.it

Occhio alla classifica. Carlo Ancelotti la guarda interessato, soprattutto dopo la vittoria del Milan di ieri sera. Si discute, ovviamente, dell'aggancio dell'Inter e del ruolo di anti-Juve: il tecnico napoletano è convinto che una maggiore competitività può soltanto rendere più esaltante il campionato. "Ci sono parecchie squadre che vorrebbero avvicinarsi alla Juve, l'Inter è in serie positiva e si è avvicinata. Questo aumenta la competizione e, di conseguenza, si abbassa la quota scudetto". Niente pressioni, dunque. Ancelotti guarda all'impegno di domani sera, contro l'Empoli, con serenità, convinto com'è che il suo Napoli non lo deluderà. "Sono certo che riusciremo a fare una partita sullo stesso livello delle precedenti. Ho visto i ragazzi in allenamento, mi hanno trasmesso sicurezza, siamo in un buon momento".

EMOZIONI — Sono quelle che il Napoli riesce a trasmettergli. Dopo quattro mesi di Napoli, l'allenatore si dice soddisfatto del rendimento del collettivo. "Il livello del gioco mi soddisfa anche se le insidie sono sempre dietro l'angolo. La squadra mi piace, questo è un Napoli che mi dà emozioni", ha rivelato Carlo Ancelotti che sta preparando l'ennesimo turnover. "Lo farò solo per avere giocatori freschi per la gara di domani sera. No, non sto pensando alla sfida di martedì, col Psg, avremo tempo per preparala. Dobbiamo fare bene con l'Empoli e sono convinto che la squadra, a prescindere dagli interpreti, giocherà con una grande intensità rispetto alle gare precedenti". La novità potrebbe essere rappresentata dall'esclusione di Lorenzo Insigne in favore di Dries Mertens che ieri pomeriggio ha avuto un lungo colloquio con Ancelotti sulla precarietà del suo ruolo.

MERCATO — Ha escluso, Ancelotti, che si possa parlare di mercato in questo periodo. Il ritorno di Cavani, in ogni modo, tiene banco tra la gente. "E' tutto prematuro, parlare adesso di giocatori che vivono realtà diverse sarebbe offensivo per il gruppo attuale che, tra l'altro, mi sta soddisfacendo in pieno". Infine, il tecnico azzurro risponde così a chi gli chiede come si faccia a diventare un allenatore del suo livello: "Napoleone diceva che preferiva avere generali più fortunati che bravi, probabilmente io ho avuto c...".

