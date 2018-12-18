VIDEO! SPALLETTI SENZA REGALI – “C’E’ QUALCOSA CHE MANCA: OH NOOO, LA CHAMPIONS, PORCA TR*IA”, LA ESILARANTE PARODIA DEGLI 'AUTOGOL' DEL VIDEO CON GLI AUGURI NATALIZI DI SPALLETTI: “IL PANETTONE LO RIESCO A MANGIARE, POLITANO L’HO SOSTITUITO, I CAMBI LI HO SBAGLIATI” – SPOILER: ATTENZIONE AL DOPPIO FINALE – VIDEO

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