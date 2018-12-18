spalletti auguri natale spalletti auguri natale spalletti spalletti auguri natale
VIDEO! SPALLETTI SENZA REGALI – “C’E’ QUALCOSA CHE MANCA: OH NOOO, LA CHAMPIONS, PORCA TR*IA”, LA ESILARANTE PARODIA DEGLI 'AUTOGOL' DEL VIDEO CON GLI AUGURI NATALIZI DI SPALLETTI: “IL PANETTONE LO RIESCO A MANGIARE, POLITANO L’HO SOSTITUITO, I CAMBI LI HO SBAGLIATI” – SPOILER: ATTENZIONE AL DOPPIO FINALE – VIDEO-
DAGO GAMES BY FEDERICO ERCOLE - ECCO I MIGLIORI VIDEOGIOCHI DA REGALARE A NATALE - PER LA MOGLIE O FIDANZATA UNA BUONA IDEA E’ “DETROIT BECOME HUMAN”, PER I MARITI “GOD OF WAR” - PER IL PADRE SENZA DUBBIO “RED DEAD REDEMPTION 2” E PER I VOSTRI FIGLI C’E’ SOLO L’IMBARAZZO DELLA SCELTA - LA LISTA
“D'ALEMA E BERSANI VADANO IN PENSIONE” - CALENDA A "CIRCO MASSIMO" RISCOPRE LO SPIRITO ROTTAMATORE: “ZINGARETTI? SI STA MUOVENDO MALISSIMO, DÀ MESSAGGI CONFUSI - CHI VOTO ALLE PRIMARIE? NESSUNO - LA MANOVRA? È PARTITA IN UN GRANDE CAOS, CON COPERTURE INVENTATE E CRESCITA INVENTATA, CON DICHIARAZIONI BULLE, ED È FINITA CON UNA CALATA DI BRAGHE CHE NON HA PRECEDENTI NELLA STORIA ITALIANA”
ALLA CANNA DEL GHOSN – LA DETENZIONE DEL PRESIDENTE DI RENAULT-NISSAN SARÀ USATA COME MONETA DI SCAMBIO TRA PARIGI E TOKYO? MACRON ORA È TROPPO OCCUPATO A GESTIRE LA SUA CRISI POLITICA E NON FIATA SULLA DETENZIONE DEL MANAGER. MA DA MINISTRO AVEVA AUMENTATO LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO IN RENAULT – LA SUCCESSIONE MANCATA E GLI INTERESSI INCROCIATI
IL MISTER DI MARMO - “PORTO LA CARRARESE IN A E POI FARÒ IL PASTORE” - PARLA SILVIO BALDINI, IL TECNICO CHE ALLENA (GRATIS) LA SQUADRA TOSCANA IN LEGA PRO: "NON SONO SCHIAVO DEL DENARO. ALLENO CON IL CUORE, NON CON I SOLDI – I CALCIATORI? MI FAREI AMMAZZARE PER DIFENDERLI. A LECCE RISCHIAI GROSSO. ECCO PERCHE’" - "ALLE ULTIME ELEZIONI HO VOTATO CINQUE STELLE MA ORA SONO DELUSO…"- VIDEO DELLA SBROCCATA STRACULT
I MIGLIORI MASTROIANNI DELLA NOSTRA VITA - STEFANO ACCORSI HA PRESENTATO “UNA GIORNATA PARTICOLARE” ALL'ARA PACIS IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEDICATA ALLA LEGGENDA DEL CINEMA ITALIANO: ECCO CHI C'ERA - I DUE ATTORI HANNO IN COMUNE LA FRANCIA. ENTRAMBI, INFATTI, HANNO VISSUTO PER UN PERIODO DELLA LORO VITA A PARIGI, DOVE HANNO TROVATO L'AMORE… - VIDEO
ASTENERSI AEROFOBICI – SE SOGNATE DI VOLARE DA KATMANDU ALLA VOLTA DELL’EVEREST SAPPIATE CHE UN PASSAGGIO QUASI OBBLIGATO È L’AEROPORTO DI LUKLA, NELL’HIMALAYA NEPALESE, CONSIDERATO UNO DEI PIÙ PERICOLOSI AL MONDO – LO “SCALO” SI TROVA A 2.843 METRI DI ALTITUDINE E LA CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO NON AIUTA: SE CI METTIAMO ANCHE LE INTEMPERIE ECCO CHE L’INCIDENTE È DIETRO L’ANGOLO… (VIDEO)
VIVA LA VULVA, LA VULVA SI DIVULGA! - ''SANA E BAGNATA'': FACEBOOK CENSURA UN'OSTETRICA CAMPANA CHE AVEVA PUBBLICATO UN TESTO E UN'IMMAGINE SULLA SALUTE INTIMA DELLE DONNE - ECCO TUTTI I TABÙ, I MITI E LE BUFALE, DALL'OSSESSIONE DI LAVARLA E TENERLA ASCIUTTA DAI SUOI UMORI (FONDAMENTALI!) ALLA ROTTURA DELL'IMENE, PASSANDO PER GLI ASSORBENTI INTERNI E LA MASTURBAZIONE