L’ULTIMO TESORO DI POMPEI: RIEMERGE LA CASA DEL GIARDINO INCANTATO - PAOLO ISOTTA: "UN AFFRESCO D’INCANTO. C' È TUTTA LA FILOSOFIA DELL' ANTICO E L'AUREO SERPENTE CHE COL CORPO DISEGNA UN CERCHIO. L'IMMAGINE DELL'ETERNO RITORNO. NELLA NATURA E' IL PRINCIPIO DELLA MORTE CHE DIVENTA ANCHE DELLA VITA. E VOI SIETE DALLA PARTE DELLE FIAMME ETERNE O DELL'ETERNO RITORNO?"

PAOLO ISOTTA per Libero Quotidiano

Guardo Rainews e leggo che a Pompei è stata scoperta una nuova casa, o almeno una nuova stanza. Dedicata al culto dei Lari, gli dei del più geloso culto familiare. Dieci fotografie mostrano un affresco d' incanto. Da quel che scorgo, oltre uccelli, dipinti con una delicatezza commovente, quella che mi pare una testa di cavallo, ma così affusolata che nella miniatura del Medio Evo diverrà, con la sola aggiunta del segno della fecondità, quella del liocorno. Un policromo pavone ad ali chiuse. Due leoni che azzannano alla caccia un cinghiale.

La Natura, contemplare la quale è gioia: per l' Antico. Un sentimento panico che rinasce a volta a volta anche nel Medio Evo, e che il cristianesimo non riesce a reprimere. Alcuni Santi appartengono alla corrente, e fanno eccezione: Francesco, certo, ma sorprende più che tale sentimento esprima un ferreo uomo di potere come Sant' Ambrogio, quando la Chiesa si preparava a sostituire nell' imperio il vacillante Impero.

Poi, due simboli centrali. Una pigna, e ai suoi lati bellissimi serpenti color dell' oro che avvolgono in senso circolare le spire.

C' è tutta la filosofia dell' Antico. La pigna è il simbolo della morte, d' immemoriale antichità; accompagna la Magna Mater, Cibele; e sovrasta anche il tirso delle seguaci di Dioniso, dio della morte rituale e della rinascita, perché smembrato e poi risorto; come Osiride. A fianco, un uomo con testa di cane. È Anubis, il dio egizio che presiede agl' Inferi, un po' Ermes, un po' Ade: nel sincretismo religioso tipico della tarda Repubblica, del primo Impero. Ci fosse, nel sacello pompeiano, un' immagine di Mitra, il dio misterico venerato particolarmente dai legionarî ma del quale era adepto pure Tiberio, avremmo tutto.

ETERNO RITORNO Il secondo simbolo è l' aureo serpente che col corpo disegna un cerchio. È l' immagine dell' Eterno Ritorno. La morte, la vita, l' Eterno Ritorno dell' identico. Il Tempo è un' illusione, omnia redeunt, «tutto ciclicamente torna», canta Ovidio. Pensiamo al giudeo-cristianesimo: il Tempo come linea, che incomincia con la Creazione dovuta al capriccio del Dio ebraico - quando gli antichi sapevano perfettamente che la materia è eterna è increata - si ferma con l' Incarnazione e, o, colla finis temporum e il Giudizio che condanna al fuoco senza fine chi è difforme: per razza, per pensiero. Quale immenso regresso culturale! (Sant' Agostino viene definito "filosofo" anche da molti colti storici ). Nel giudeo-cristianesimo, il serpente incarna il Male: perché vuole infondere all' "innocente" bestia Adamo il senso della conoscenza. E la conoscenza, per le religioni che hanno prevalso, è il Male stesso. Onde il Peccato Originale. Per il mondo antico, il serpente, che corona il caduceo, è l' emblema del messaggero degli Dei, Mercurio, e rappresenta Esculapio, la medicina che risana divinamente. Nella Natura è il principio della morte che diventa anche della vita. E voi? Siete dalla parte delle fiamme eterne o dell' Eterno Ritorno?

