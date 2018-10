VIDEO! BEFFA D’ARTISTA, UN BANKSY DA INCANTO DA SOTHEBY’S– L’OPERA DA 1 MILIONE DI EURO ALLA FINE DELL’ASTA SI AUTODISTRUGGE - ALCUNI ESPERTI HANNO ANCHE IPOTIZZATO CHE LA PITTURA TRITURATA SUL MERCATO POTREBBE ADDIRITTURA AUMENTARE IL SUO VALORE - VIDEO

La documentazione della distruzione di un'opera di arte contemporanea rappresentava l'opera stessa nel racconto di Nick Hornby “Gesù dei capezzoli”. Ora Banksy fa ancora meglio. Sorprende il mercato in asta e all'ultimo colpo di martello la tela “La bambina con il palloncino” (Girl With Balloon) si autodistrugge, sfilandosi dalla cornice e triturandosi automaticamente in tanti coriandoli.

La scena sorprende il pubblico dell’asta di arte contemporanea di Sotheby’slasciando tutti a bocca aperta: il quadro era stato appena aggiudicato per 1.042.000 sterline (1,2 milioni di dollari), avvicinandosi al record per l'artista di 1.870.000 dollari , toccato da “Keep it spotlessa” a New York nel 2008. Doveva essere l’ultimo lotto da aggiudicare alle 21 e appena si è sentito l’ultimo colpo di martello è scattato l’allarme.

A molti è sembrato uno scherzo mentre osservavano la tela incorniciata, realizzata con vernice spray e acrilico, montata su una cornice dorata molto spessa e troppo grande per l’opera, con la ragazza protesa verso un palloncino rosso acceso a forma di cuore - una delle immagini più iconiche di Banksy - passare attraverso un trituratore nascosto nella “cornice dell'artista”.

«Sembra che abbiamo appena ricevuto Banksy-ed» ha detto Alex Branczik, Senior Director and Head of Contemporary Art, Europe di Londra. È la prima volta nella storia delle aste che un'opera d'arte si distrugge automaticamente da sola dopo essere stata aggiudicata. «Non abbiamo mai vissuto questa situazione in passato. . . dove un dipinto è stato distrutto spontaneamente, dopo aver ottenuto un [quasi] record per l'artista. Stiamo cercando di capire cosa significhi in un contesto d'asta» ha commentato Branczik. Di certo la security dell’asta era particolarmente allertata e un misterioso personaggio mascherato è stato bloccato agli ingressi.

Un mercato da dribblare. Banksy appare aver così realizzato uno degli scherzi d'arte più audaci verso il mercato. L'opera che partiva da una stima di 200.000 -300.000 sterline, è stata oggetto di una vivace offerta fino a quando il martello si è fermato sull'offerta vincente di £ 860.000, data via telefono, verso le 21:00. Con il premio dell'acquirente, la vendita è arrivata a 1.042.000 sterline. Ma la tela è stata distrutta dal meccanismo apparentemente nascosto all'interno della base del telaio. Sotheby's ha descritto il lavoro in vista della vendita come «autenticato da Pest Control», l'organizzazione di servizi di movimentazione che agisce per conto di Banksy. Era firmato e dedicato sul retro ed era stato acquistato dal venditore direttamente dall'artista nel 2006, ha detto la casa d'aste. Lo staff della casa d'asta ipotizza che la cornice contenesse un meccanismo di triturazione attivato a distanza. Non è chiaro se l'artista abbia partecipato all'asta personalmente per assistere al coup de théatre. Se un lavoro subisce danni mentre è in mano all'intermediario, cioè la casa d'asta, normalmente non si aspetterebbe che un acquirente onori l'acquisto e potrebbe venire annullata la vendita, ma questo sarà materia legale nei prossimi giorni.

Nel mercato, alcuni esperti, hanno anche ipotizzato che la pittura triturata potrebbe addirittura aumentare il suo valore, dato il suo status di soggetto di uno dei più grandi scherzi che si sarebbero potuti fare sul mercato dell'arte. Sotheby's ha fatto sapere di non aver ancora parlato con l'acquirente, certamente sorpreso dell'accaduto. «Siamo in discussione sui prossimi passi da fare» hanno concluso.

