9 dic 2018 18:29

COSA SUCCEDE SE 20 IENE ATTACCANO UN GIOVANE LEONE? IL VIDEO DALLA STREPITOSA SERIE ''DYNASTIES'' DELLA BBC, CON LA VOCE DEL GRANDE DAVID ATTENBOROUGH. NONOSTANTE LA FORZA DI ''RED'', LE BESTIE SEMBRANO AVERE IL SOPRAVVENTO. FINCHÉ NON SUCCEDE QUALCOSA CHE CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA - BONUS PER GATTOLICI PRATICANTI: LE REAZIONI DEI GATTI DAVANTI ALLA SCENA