VOLETE AGGIRARE LE REGOLE SUI BAGAGLI IMPOSTE DA RYANAIR? ECCO COME FARE – IL VIDEO VIRALE DI LEE CIMINO, CHE È RIUSCITO A TROVARE IL METODO DEFINITIVO PER EVITARE DI PAGARE UN SURPLUS ALLA COMPAGNIA – BASTANO AGO E FILO E IL GIOCO È FATTO

Da www.today.it

come aggirare i controlli di ryanair sui bagagli 3

Da quando Ryanair, nota compagnia aerea low cost, ha introdotto le nuove regole sui bagagli, non sono mancate le polemiche. Il dibattito rimane molto acceso, ma nel frattempo c'è qualcuno che ha ideato un 'trucchetto' per aggirare le nuove regole ed evitare di pagare un surplus alla compagnia.

L'ideatore di questo escamotage è un ragazzo britannico, Lee Cimino, che in un video postato sul suo profilo Facebook ha mostrato come è riuscito ad aggirare le nuove norme della Ryanair sui bagagli.

come aggirare i controlli di ryanair sui bagagli 2

Un pizzico di ingegno unito ad una minima dimestichezza con ago e filo ed il gioco è fatto. La trovata di Lee ha subito riscosso un grande successo sui social, con il suo filmato che ha accumulato oltre 13mila visualizzazioni e circa 100 condivisioni.

come aggirare i controlli di ryanair sui bagagli 1 come aggirare i controlli di ryanair sui bagagli 4 come aggirare i controlli di ryanair sui bagagli 6 come aggirare i controlli di ryanair sui bagagli 5

come aggirare i controlli di ryanair sui bagagli 8 come aggirare i controlli di ryanair sui bagagli 7