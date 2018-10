ALL'ANIMA DELLA PAGHETTA: I 6 FIGLI DI MURDOCH RICEVERANNO 2 MILIARDI CIASCUNO, DOPO LA VENDITA DI FOX A DISNEY. ANCHE LE FIGLIE AVUTE DALL'EX MOGLIE WENDI DENG, GRACE E CLOE, SONO BENEFICIARIE DEL MURDOCH FAMILY TRUST MA NON HANNO DIRITTI DI VOTO: I LORO INTERESSI NEL FONDO ERANO RAPPRESENTATI DALL'AMICA DI FAMIGLIA IVANKA TRUMP

james rupert murdoch

(ANSA) -I sei figli di Rupert Murdoch sono in corsa per ricevere 2 miliardi di dollari ciascuno dalla separazione dell'impero del tycoon e dalla vendita della divisione intrattenimento di Fox a Walt Disney. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali i beneficiari diretti sono i figli adulti di Murdoch, ovvero Prudence, James, Lachlan e Elizabeth.

Anche le figlie avute dall'ex moglie Wendi Deng Murdoch, Grace e Cloe, sono beneficiarie del Murdoch Family Trust ma non hanno diritti di voto: i loro interessi nel fondo erano rappresentati dall'amica di famiglia Ivanka Trump, che si e' pero' dimessa poco dopo che il padre e' stato eletto alla Casa Bianca. Il fondo di famiglia vale 12 miliardi di dollari e non include la quota della famiglia Murdoch in News Corp.

