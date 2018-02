19 feb 2018 11:38

AMERICANATE - ‘HO PAGATO 10 MILIARDI IN TASSE: NON È ABBASTANZA’ - PER CONTESTARE LA RIFORMA FISCALE DI TRUMP HANNO TROVATO L’UOMO GIUSTO: BILL GATES - ‘IL NUOVO SISTEMA PERMETTE A PERSONE COME ME DI PAGARE MENO IMPOSTE. MA CHI È NELLA MIA POSIZIONE DOVREBBE PAGARNE MOLTE, MOLTE DI PIÙ’ - VIDEO: L’INTERVISTA INTEGRALE A FAREED ZAKARIA SU ‘CNN’