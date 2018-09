FENOMENOLOGIA DI CHIARA FERRAGNI BY PINO CORRIAS - “HA FATTURATO 10 MILIONI NEL 2015, QUEST'ANNO VALE IL TRIPLO - È "TRA I 30 GIOVANI PIÙ INFLUENTI AL MONDO" MA NESSUNO SA SPIEGARE PERCHÉ. NON CANTA, NON BALLA, NON RECITA, NON SI SPOGLIA, NON FA SCANDALI. È BELLA, MA NON BELLISSIMA. È STIRATA, MA MAI ELEGANTE. NON È FREDDA, NON È MAI CALDA. E’ UNA CENERENTOLA CHE DISTRIBUISCE...”