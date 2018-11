BUONI A NULLA – MENTRE LO SPREAD PARTE IN LIEVE RIALZO A 311 PUNTI, IL BTP ITALIA FA FLOP: LA FREDDEZZA DEI RISPARMIATORI, IN TRE GIORNI SOTTOSCRITTI SOLO 863 MILIONI – UN RISULTATO PER ORA PIU’ BASSO ANCHE DI QUELLO DEL 2012: DA OGGI TOCCA AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI…

(ANSA) Apertura in lieve rialzo per lo spread fra Btp e Bund all'indomani della bocciatura della Manovra da parte dell'Ue. Il differenziale, dopo i primi scambi, segna 311 punti contro i 309 della chiusura di ieri, mercoledì. Il rendimento del decennale è pari al 3,48%.

2. FLOP DEL BTP ITALIA

Luca Mazza per Avvenire

Nel giorno in cui i mercati dimostrano di aver già assorbito l' oramai scontata bocciatura della manovra italiana da parte di Bruxelles, a lanciare l' allarme sullo stato di salute dell' economia nazionale sono l' Ocse e l' Istat che segnalano una frenata in vista. L' organizzazione parigina avverte che la ripresa italiana «ha perso slancio e resterà debole», come si legge nell' economic outlook, dove vengono riviste al ribasso le stime del Pil italiano per il 2018 e per il 2019, rispettivamente all' 1% dal +1,2% della previsione di settembre e allo 0,9% dall' 1,1%. Per il 2020 la stessa Ocse prevede una crescita dello 0,9%. Si tratta di valori nettamente inferiori rispetto alle previsioni del governo, che nel Def prevede un Pil in crescita dell' 1,8% nel 2018, dell' 1,5% nel 2019 e dell' 1,6% nel 2020.

il ministro giovanni tria (1)

L' organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico boccia anche i conti pubblici del governo e prevede un disavanzo al 2,5% del Pil nel 2019 e al 2,8% nel 2020, contro il 2,4% e il 2,1% stimati da Palazzo Chigi. Inoltre, stima un debito pubblico non più in calo, ma in rialzo, intorno al 130% del Pil. «Il bilancio mira giustamente ad aiutare i poveri ma, vista la sua composizione, i benefici in termini di crescita saranno probabilmente modesti, soprattutto nel medio termine», si legge nel capitolo della pubblicazione dedicato all' Italia.

Ad immaginare scenari non incoraggianti per Roma è anche l' Istat nelle 'Prospettive per l' economia italiana nel 2018-2019' con un documento di previsione. Per l' istituto di statistica, il Pil in termini reali crescerà quest' anno solamente dell' 1,1%, dato rivisto rispetto al +1,4% previsto a maggio e in rallentamento rispetto al +1,6% messo a segno nel 2017. Un passo che, seppure con una leggera accelerazione, l' espansione economica non dovrebbe riconquistare nemmeno l' anno successivo, quando dovrebbe portarsi sul +1,3%.

In particolare l' Istat sembra non vedere enormi vantaggi in termini economici dall' introduzione del reddito di cittadinanza. La misura-bandiera del M5s potrebbe portare a un aumento del Pil fino a 0,3 punti percentuali, secondo i calcoli dell' istituto, sotto l' ipotesi che l' intervento corrisponda a «un aumento dei trasferimenti pubblici pari a circa mezzo punto di Pil». Nei primi anni questa misura porterebbe un aumento medio di 2 decimi di punto del Pil rispetto allo scenario base e l' aumento potrebbe raggiungere i 3 decimi nel caso in cui si consideri l' impatto del reddito direttamente come uno choc positivo sui consumi delle famiglie.

TRIA E MOSCOVICI

Uno sguardo in prospettiva è rivolto infine anche agli effetti di un eventuale peggioramento delle condizioni del mercato del credito, determinato da un aumento dei tassi d' interesse. Nel primo anno, scrive l' Istat, a una stretta di 100 punti base corrisponderebbe un peggioramento del Pil dello 0,7%. Un tema che non si presenterà comunque per diversi mesi: i piani della Bce non prevedono infatti rialzi dei tassi almeno fino alla fine dell' estate 2019.

Con uno spread in calo a 310 punti e Piazza Affari che non si è ulteriormente spaventata per l' ufficialità del giudizio negativo dell' Ue sulla legge di bilancio italiana (+1,4% l' indice Ftse Mib) a deludere è la richiesta dei risparmiatori per il Btp Italia, che si è fermata a 863 milioni, la peggiore performance per questo tipo di titolo. Le prossime ore diranno se i grandi clienti istituzionali saranno invece più caldi.

luigi di maio giovanni tria

Estratto da il Messaggero

giovanni tria a porta a porta 4

Mentre si evidenzia un forte ripiegamento dello spread il segnale negativo viene dalla chiusura della prima fase del quattordicesimo collocamento del Btp Italia. In tre giorni i piccoli risparmiatori ne hanno fatto richiesta per appena 863 milioni, il valore più basso nella storia di questo titolo. Nel giugno 2012 in piena emergenza dello spread si arrivò comunque al termine della terza giornata a 975 milioni. Da oggi tocca agli investitori istituzionali

