OLTRE LA MARCHETTA! - MINOLI SFORNA UN SERVIZIO IN GLORIA DELLA LUX VIDE DI SUA MOGLIE MATILDE BERNABEI. SOLO CHE NON LO DICE! (VIDEO) - A ‘FACCIA A FACCIA’ (LA7) VANNO IN ONDA 10 MINUTI DI MIELE SULLA SOCIETÀ DI PRODUZIONE FONDATA DAL SUOCERO, DIRETTA DALLA MOGLIE E DAL COGNATO E PER CUI LAVORA ANCHE LA FIGLIA. DOVE LA DOMANDA PIÙ FICCANTE È “SI PUÒ DIRE CHE ‘L’ISOLA DI PIERO’ È STATO UN TRIONFO?”, E LA BERNABEI CHE AMMETTE: “SI PUÒ DIRE”