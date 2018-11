LA CINA NON È PIÙ DOLCE (NÉ GABBANA) - BANDITI TUTTI I PRODOTTI D&G DA GLI E-COMMERCE CINESI: PRIMA GLI SPOT CONSIDERATI OFFENSIVI E SESSISTI, POI LE SFURIATE (DELL'HACKER??) DI STEFANO GABBANA, NEL PAESE DEL DRAGONE GLI STILISTI ITALIANI SONO STATI ELIMINATI. ''È DAVVERO SPIACEVOLE, VOLEVAMO FARE UN TRIBUTO ALLA CINA'', DICONO. IL MINISTERO DEGLI ESTERI CINESI: ''NON DIVENTI UN CASO DIPLOMATICO''

1 – CINA, DOLCE & GABBANA NON DIVENTI UN CASO DIPLOMATICO

(ANSA) - "Non è una domanda diplomatica e non lascerò che diventi una domanda diplomatica": è la replica del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, a un commento alle polemiche contro Dolce & Gabbana per campagna pubblicitaria e commenti ritenuti offensivi dagli internauti del Dragone.

"Dovreste chiedere alle persone comuni come si pongono rispetto a questa domanda", ha aggiunto in conferenza stampa. La griffe italiana, il cui mega-evento di ieri a Shanghai è saltato, è stata esclusa dalle piattaforme di e-commerce.

2 – IN 24 ORE LA CINA FA SPARIRE DOLCE & GABBANA DAL WEB

Riccardo Luna per www.agi.it

C’è qualcosa di orwelliano e di sinistro in quello che è capitato a Dolce & Gabbana in Cina. Se questa mattina digitate il nome della casa di moda italiana su uno qualsiasi dei siti di ecommerce cinesi, i prodotti di D&G sono spariti. Non sono esauriti. Semplicemente non esistono. Viene da pensare che non ci siano mai stati.

Nessuna eccezione: su Tmall, JD.com, Secco, gli abiti e gli accessori di Dolce & Gabbana sono spariti; su Xiaohongshu nota come Red, sono stati cancellati anche tutti i post del passato che ne parlavano. Nessuna spiegazione, solo una dichiarazione di un portavoce del partito comunista al quotidiano People’s Daily, che, senza citare mai Dolce & Gabbana, suona come una lapide: “L’azienda che vuole solo fare soldi in Cina senza rispettare il popolo cinese, è condannata al fallimento”.

La storia è nota e così anche le colpe di Dolce e Gabbana. Ieri era in programma (ma è stato cancellato all’ultimo) un super mega show a Shanghai, il più grande mai organizzato da Stefano Gabbana e Domenico Dolce: 1.500 invitati, 500 look, 400 modelli e modelle. Un kolossal. Preceduto da un video che sarebbe dovuto diventare virale ed in effetti lo è diventato ma per ragioni opposte: si vede una goffa modella cinese che prova a mangiare la pizza con le bacchette cinesi, e poi anche un gigantesco cannolo mentre una voce fuoricampo le chiede: é troppo grosso per te?

Semplicemente era troppo brutto lo spot e sui social cinesi in tanti hanno protestato. Bastava scusarsi. Su Instagram invece Stefano Gabbana ha duellato con chi lo criticava dicendo cose pesantissime sulla Cina (sporca, ignorante e puzzolente, per dire). Cose che qualcuno ha fotografato e postato sui social cinesi. “Siamo stati hackerati” è stata la pietosa difesa di D&G. Ma non ci ha creduto nessuno in Cina, si direbbe. Due considerazioni: la prima, è incredibile con quanta leggerezza scriviamo robe delicate e pesanti sui social o sui servizi di messaggistica non pensando che potrebbero diventare pubbliche; la seconda, la Cina sarà pure vicina come ci ripetiamo da anni ma ci mette un secondo a tornare lontanissima e irraggiungibile.

3 - MODA: DOLCE E GABBANA, SPIACEVOLE, ERA TRIBUTO A CINA

(ANSA) - "Ciò che è accaduto oggi è davvero spiacevole, non solo per noi, ma per tutti coloro che hanno lavorato notte e giorno per dar vita a questo progetto": così Domenico Dolce e Stefano Gabbana commentano l'annullamento della loro sfilata in Cina. "Il nostro sogno - scrivono - era quello di realizzare a Shanghai un evento che fosse un tributo alla Cina, che raccontasse la nostra storia e la nostra visione".

"Non sarebbe stata una semplice sfilata, ma un evento speciale creato con amore e passione proprio per la Cina e per tutte le persone che al mondo amano Dolce&Gabbana", è scritto nella nota ufficiale.

