Alberto Dandolo per Dagospia

A Milano non si parla d’altro: il nuovo amore di Nathalie Dompé, figlia di Sergio ed erede del gruppo farmaceutico che produce l’Oki, ovvero Chamath Palihapitiya. Dietro al nome che suonerà ignoto ai più (in Italia) si cela un billionaire della Silicon Valley nato in Sri Lanka, cresciuto in Canada, laureato in ingegneria elettronica e infine sbarcato a Facebook (dal 2007 al 2011) dove è diventato vice-presidente e ha lavorato al fianco di Zuckerberg nella crescita vertiginosa degli utenti. Dopo aver investito in start-up di successo (Palantir, Pure Storage, Playdom, e Bumptop), ha mollato il social network e creato insieme alla moglie Brigette Lau un fondo d’investimento, Social Capital.

Da allora ha raccolto miliardi di dollari per operazioni in settori fino a quel momento trascurati dal venture capital, è diventato un critico dei social network e ha incassato complimenti e investimenti a destra e a manca (tra cui quelli di Peter Thiel e ‘Fortune’). Il suo motto è “l’avanzamento dell’umanità attraverso la soluzione dei problemi più difficili al mondo”.

Uno che vola alto, insomma, che però nel 2018 si è trovato ad affrontare problemi più “terra terra”: un gruppo di top manager ha mollato il fondo. Per mesi si sono rincorse le ipotesi più stravaganti su cosa stesse succedendo dentro Social Capital, ma il suo fondatore era irraggiungibile.

E qui entra in gioco l’ereditiera italiana: secondo una fonte di ‘Business Insider’, “la sua assenza aveva a che fare con il nuovo amore per Nathalie Dompé, la cui famiglia possiede una compagnia farmaceutica di successo in Italia. I due hanno si sono conosciuti quando la famiglia di lei aveva espresso interesse nel diventare partner del fondo. Palihapitiya e la moglie, con cui ha tre figli e che pure è partner di Social Capital, hanno presentato istanza di divorzio a febbraio”.

Dopo mesi di indiscrezioni, lo stesso Palihapitiya è stato costretto a pubblicare un lungo articolo su ‘Medium’ dal titolo: ‘Le notizie sulla nostra morte sono state ampiamente esagerate’,

in cui ha spiegato il nuovo corso , seguito da una lettera in cui accusa l’intero settore del Venture Capital di essere diventato un gigantesco e bizzarro ‘Schema Ponzi’.

Dietro alla fuga dei dirigenti c’era lo stravolgimento del modello di business di Social Capital: i profitti non saranno più distribuiti agli investitori ma reimmessi nella società. E i dipendenti riceveranno azioni di Social Capital, che da società di venture capital si trasforma in una holding e non più in un fondo che accetta e gestisce capitali esterni. Addio a decine di milioni l’anno in ‘fees’ per i manager, insomma.

Quindi il neofidanzato della giovane Dompé – tra l’altro un appassionato di poker che ha partecipato alle World Series – dopo aver vissuto dentro la grande bolla della Silicon Valley vuole diventare l’anti-Zuckerberg che riporta il capitalismo tecnologico alle sue ‘origini etiche’ (non pervenute). Ci riuscirà? Ah, saperlo…

