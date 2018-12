DINASTY PECHINESE – MENTRE SABRINA MENG WANZHOU VENIVA ARRESTATA IN CANADA, L’ALTRA FIGLIA DEL FONDATORE DI HUAWEI INCANTAVA PARIGI AL BALLO DELLE DEBUTTANTI – VITA DA GLOBETROTTER, È UNA BALLERINA, HA STUDIATO AD HARVARD E HA MIGLIAIA DI FOLLOWERS SU INSTAGRAM. PER ORA NON HA INTENZIONE DI OCCUPARSI DEGLI AFFARI DI FAMIGLIA, A DIFFERENZA DELLA SORELLA, DIRETTRICE FINANZIARIA DEL COLOSSO CINESE – FOTOGALLERY

1 – SORELLE DIVERSE: MENTRE SABRINA MENG WHANZOU VIENE ARRESTATA IN CANADA, ANNABEL YAO È AL BALLO DELLE DEBUTTANTI A PARIGI

Estratto dell’articolo di Filippo Santelli per www.repubblica.it

Una cosa almeno le accomuna: hanno preso entrambe il nome delle madri, pratica diffusa tra le elite cinesi per sfuggire ad attenzioni indesiderate. Ma i destini delle sorelle Sabrina Meng Wanzhou e Annabel Yao, le due figlie del fondatore di Huawei Ren Zhengfei, nate da due diverse mogli a un quarto di secolo di distanza, non potrebbero essere più distanti. Proprio mentre la maggiore Sabrina, 46 anni, veniva fermata in Canada su richiesta americana, per presunti affari fatti dalla società con l’Iran sotto embargo, si diffondevano le immagini dell’ingresso in società della minore Annabel, 21 anni, allo scintillante ballo delle debuttanti di Parigi.

(…) mentre Meng ha studiato nell’Hubei all’Università di Scienza e Tecnologia Huazhong, non proprio conosciutissima, lei è un’allieva di Harvard, il non plus ultra dell’accademia occidentale. Dove per giunta fa anche parte del corpo di danza, disciplina che studia da quando aveva cinque anni. Il suo account su Instagram, @annabelballerina, 5.500 follower destinati presto a impennarsi, è una collezione di scatti delle sue grandi passioni (insieme ai linguaggi di programmazione, dice), cioè il ballo e la moda.

Una vita da globetrotter, Regno Unito, Hong Kong, Shanghai e ora Boston, a differenza di quella della sorella che già dal 1993 è entrata nell’azienda “di famiglia”, reparto finanza, diventandone il responsabile e ricevendo dal padre la scorsa primavera il titolo di vice presidente, in quello che alcuni hanno letto come il primo passo di una successione. (…)

2 – LA FIGLIA DI HUAWEI INCANTA PARIGI È LA REGINA AL BALLO DELLE DEBUTTANTI

Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

Il padre Ren Zhengfei, ingegnere, ha lavorato per il genio militare cinese prima di fondare nel 1987 Huawei, diventato un colosso delle telecomunicazioni. Sospettato da Washington di guidare una quinta colonna industriale pronta a fare giochi per conto di Pechino (lui ha sempre smentito), Ren è un miliardario che non ama i riflettori e parla poco con la stampa.

Ha dato la sua prima intervista a maggio del 2013 in Nuova Zelanda, dopo la firma di un contratto. Sintetico: «Sì, mi sono iscritto al partito comunista nel 1978 e sui diritti umani vi rispondo che in Occidente ci sono voluti diversi secoli di progressi, noi avanziamo passo dopo passo». Ora quest' uomo con il culto della riservatezza ha permesso alla figlia di esibirsi sotto le luci della ribalta.

Si chiama Annabel Yao, 21 anni, e ha appena avuto l' onore di aprire le danze al Bal des Débutantes di Parigi, con altre 18 ragazze di bell' aspetto, gambe veloci, buon cervello e genitori illustri. Neanche la stampa cinese si era accorta che la bella cinese era la figlia di Ren: lei infatti usa il cognome Yao, quello della seconda moglie del capitano d' industria.

annabel yao 30

A fine novembre con Annabel Yao, nel salone delle feste dello Shangri-La Hotel de Paris hanno debuttato in società la baronessa Ludmilla von Oppenheim, tedesca; Julia McCaw, figlia del fondatore di AT&T Craig McCaw; True Whitaker, il cui papà è l' attore premio Oscar Forest Whitaker. Le riviste internazionali di società e costume, affascinate dalla cinese che si muoveva come una prima ballerina, hanno accertato che l' erede della fortuna Huawei ha cominciato a studiare danza da quando aveva cinque anni. Ha fatto una coppia magnifica nel valzer di apertura con il suo cavaliere, conte Gaspard de Limburg Stirum del Belgio.

Un' altra sorpresa, la Casa Bianca punta il dito contro Huawei, ma l' Università di Harvard ha aperto le porte ad Annabel Yao, 21 anni, figlia del fondatore. Lei frequenta i corsi di Scienza dei computer e Statistica nell' ateneo del Massachusetts. Però la passione è il ballo. Nei registri dell' università il suo nome compare anche come componente dell' Harvard Ballet Company, si esercita quindici ore a settimana. E il suo account Instagram è @annabelballerina.

Non ha ancora deciso se dopo la laurea entrerà nella Huawei. Secondo Tatler tra un valzer e l' altro ha confidato: «La cosa più bella del Bal des Débutantes è che ho conosciuto ragazze splendide e sono certa che resteremo amiche per tutta la vita dopo un' esperienza come questa».

E ancora, a Paris Match , che ha titolato il servizio «Une fille du ciel dans la Ville lumière»: «Voglio dimostrare che è necessario lavorare duro per raggiungere un buon livello, anche se sono nata in una famiglia privilegiata».

Il papà, partito con un capitale di 21 mila yuan (2.700 euro al cambio attuale), ora governa un' azienda da 160 mila dipendenti, presente in oltre 140 Paesi tra cui l' Italia e ha una fortuna personale di oltre tre miliardi di euro. Ancora una frase di Annabel: «Avevo sempre sentito parlare del Bal del Débutantes e pensavo che se ce l' avessi fatta a partecipare quello sarebbe stato il segno che sono cresciuta, sono diventata grande».

