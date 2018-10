IL SALVATAGGIO DI ALITALIA? LO PAGANO I PENDOLARI! DI MAIO: ''UNA NUOVA COMPAGNIA CON DENTRO IL MINISTERO DEL TESORO E LE FERROVIE. LA CDP CI AIUTERÀ CON IL LEASING DEGLI AEREI'' (SEMPRE PERCHÉ È INDIPENDENTE E DEVE PER STATUTO INVESTIRE IN SOCIETÀ IN BONIS…) - ''NON CI SARANNO ESUBERI, LO FACCIAMO PER MANTENERE I LIVELLI OCCUPAZIONALI''. E CONTE CONFERMA: ''GOVERNO COMPATTO SULLA COMPAGNIA DI BANDIERA''