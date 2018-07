IL MISTERO MARCHIONNE: QUANDO SI E SAPUTA LA GRAVITA’ DELLE CONDIZIONI DEL MANAGER? STEFANO FELTRI RICORDA CHE A TRE GIORNI DALL'INIZIO DEL DRAMMA, FCA SMENTISCE DAGOSPIA SU UN AVVICENDAMENTO TRA MARCHIONNE E COLAO - UNA SOCIETÀ QUOTATA COME FCA È TENUTA A SOSTITUIRE L'AD APPENA CAPISCE CHE NON È IN GRADO DI ADEMPIERE ALLE SUE FUNZIONI. COME È POSSIBILE CHE MARCHIONNE ABBIA TENUTO TUTTO SEGRETO?