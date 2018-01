FIATO ALLE TRUMP! GRAZIE ALLA RIFORMA FISCALE DEL PUZZONE APPLE INIETTERÀ 350 MILIARDI (MILIARDI!) IN 5 ANNI NELL’ECONOMIA AMERICANA, PAGHERÀ 38 MILIARDI DI TASSE PER RIPORTARE A CASA I SOLDI PARCHEGGIATI NEI PARADISI FISCALI E CREERÀ SUBITO 20MILA POSTI DI LAVORO, PIU' UN NUOVO CAMPUS OLTRE A QUELLO DI CUPERTINO - ORA APPLE VALE OLTRE 900 MILIARDI, MENTRE WALL STREET SFONDA UN ALTRO RECORD (26.000 PUNTI)

1. BORSA: EUROPA POSITIVA DOPO RECORD WALL STREET E PIL CINESE, A MILANO BENE ST

trump

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Partenza in rialzo per le Borse europee, sulla scia dei nuovi record di Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso per la prima volta sopra i 26mila punti e i nuovi massimi per l'S&P500. A favorire l'ottimismo anche il dato del Pil cinese: nel quarto trimestre la crescita e' stata del 6,8% annuo, oltre le attese che erano per un 6,7%, portando cosi' la media del 2017 al 6,9%, la piu' alta negli ultimi due anni. Cosi' Francoforte guadagna nelle prime battute lo 0,4%, Parigi lo 0,27% mentre Londra avanza di uno 0,09%.

A Piazza Affari segno piu' per il Ftse Mib che avanza dello 0,18% con gli acquisti che premiano St (+1,88%) che ha brevemente superato la soglia dei 20 euro. Continua la serie positiva di Azimut che mette a segno un solido +1,2% e di Banca Generali (+0,8%). Deboli le altre banche che segnano il passo a partire da Ubi Banca (-1,45%). Ieri si e' tenuto a Roma u n incontro riservato fra i vertici della banche italiane e il presidente del Ssm Daniele Nouy, dal quale non sono emersi cambiamenti di orientamento sulla politica di gestione degli Npl.

donald trump tweet

Male anche Bper Banca (-0,9%) e Banco Bpm (-0,8%) che, secondo Il Sole 24 Ore, sarebbe prossima a cedere la banca depositaria con una valutazione di 150-200 mln. Prese di beneficio su A2a che cede lo 0,8% dopo il rally delle ultime sedute mentre Campari (-1,8%) risente del giudizio negativo di Deutsche Bank. Sul mercato valutario, l'euro oscilla sulla soglia di 1,22 dollari dopo aver toccato ieri i massimi da tre anni a quota 1,2323 ed essere sceso nella notte a 1,217 (ieri in chiusura 1,2239 dollari).

La moneta unica vale inoltre 135,78 (da 135,55 yen), mentre il dollaro-yen si attesta a 111,23 (da 110,75). E' stabile il petrolio dopo i rialzi della notte sulla scia delle tensioni in Nigeria: il wti, contratto con consegna a marzo, vale 63,92 dollari al barile (inv ) mentre il Brent sempre marzo cala dello 0,10% a 69,3 dollari al barile. Oggi arriveranno i dati ufficiali sulle scorte americane, dopo che i numeri dell'Api di ieri hanno mostrato un declino nell'ultima settimana.

la linguetta di tim cook

2. APPLE PRONTA A CREARE 20MILA NUOVI POSTI E A PAGARE 38 MILIARDI IN TASSE

Biagio Simonetta per www.ilsole24ore.com

Un nuovo campus, ventimila nuovi posti di lavoro e un contributo all'economia americana di oltre 350 miliardi di dollari. Sono le cifre nelle nuove mosse marchiate Apple. La società di Cupertino, con una nota ufficiale, ha annunciato quelle che sono le intenzioni di investimento negli Stati Uniti d'America. Investimenti che saranno spinti dalla scelta di approfittare della riforma fiscale introdotta dall'amministrazione Trump, che prevede un abbattimento del tasso di rimpatrio dei capitali detenuti all'estero (dal 35 al 14,5%). Apple ha deciso di riportare in patria i suoi denari parcheggiati fuori dai confini nazionali, accettando il pagamento di 38 miliardi di dollari in tasse. Una cifra record che consoliderà la posizione di Apple come primo contribuente degli Stati Uniti.

Un'iniezione da 350 miliardi

il nuovo progetto spaziale di Cupertino

Secondo quanto scritto nella nota stampa ufficiale, il giro d'affari che Apple è pronta a sostenere sarà pari a 350 miliardi: «Apple – è scritto nella nota - è già responsabile della creazione e del sostegno di oltre 2 milioni di posti di lavoro in tutti gli Stati Uniti e si aspetta di creare altri posti di lavoro grazie alle iniziative annunciate oggi. Combinando i nuovi investimenti e l'attuale ritmo di spesa di Apple con i fornitori e i produttori nazionali - circa 55 miliardi di dollari per il 2018 - il contributo diretto di Apple all'economia statunitense sarà di oltre 350 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, esclusi i pagamenti delle imposte correnti di Apple, il gettito fiscale generato dai salari dei dipendenti e la vendita di prodotti Apple».

Il nuovo campus e l'entusiasmo di Cook

Nei progetti per il prossimo quinquennio, come detto, anche un nuovo campus. Il secondo in territorio statunitense, dopo quello di Cupertino. Ovviamente non è ancora chiara quale possa essere la location, ma è molto probabile che questa notizia scateni lo stesso effetto scatenato dall'idea di Amazon di aprire il suo secondo centro (dopo Seattle), con centinaia di città americane che si sono candidate per ospitarlo.

WALL STREET BORSA NEW YORK STOCK EXCHANGE

Intanto Tim Cook ha parlato di «una storia di successo che sarebbe potuta accadere solo in America» e ha aggiunto che «siamo orgogliosi di costruire sulla base della nostra lunga storia di sostegno all' economia statunitense. Crediamo profondamente nel potere dell'ingegnosità americana e stiamo concentrando i nostri investimenti in settori in cui possiamo avere un impatto diretto sulla creazione di posti di lavoro e sulla preparazione all'occupazione». Sempre Apple ha annunciato 10 miliardi di dollari di investimenti in data center in tutti gli Stati Uniti.

Ripresa in borsa

Gli annunci di investimento hanno dato una sferzata di ottimismo agli investitori e in borsa il titolo Apple è tornato a salire, dopo essere sceso per colpa del “downgrade” di Longbow Research che ha rivisto la propria valutazione sulla società di Cupertino da “buy” a “neutral” sulla scia del ciclo dell'iPhone che è stato valutato «buono ma non fantastico». La notizia degli investimenti e del rientro dei capitali in Usa ha fatto invertire il segno all'andamento del titolo, con le azioni tornate sopra i 176 dollari e una capitalizzazione di mercato ben sopra i 900 miliardi di dollari.