Fulvio Conti e Rocco Sabelli, insieme con Roberto Sambuco della Vitale & C., stanno concertando la nuova strategia del Fondo Elliott. E già si sono subito notate le prime divergenze tra il moderato Conti e l’irruento e divisivo Sabelli. Infatti Conti è a favore di un atterraggio morbido di Elliott in Tim, mentre Sabelli vorrebbe giocare un ruolo in prima linea per gestire personalmente l’azienda telefonica. Come futuro amministratore delegato Conti vede in prospettiva Luigi Gubitosi.

Nell’incontro di Conti con Amos Genish, l’israeliano ha voluto ufficializzare la sua posizione di fedeltà al suo piano industriale e di lealtà verso Bollorè che l’ha nominato. Da parte sua il ministro dello sviluppo economico Calenda questa mattina ha rilasciato una dichiarazione all’Ansa: “Il progetto di Elliott per Tim, che prevede scorporo e quotazione della rete è un progetto coincidente con quello che noi intendiamo fare per l'interesse pubblico''.

Aumenta intanto l’ira di Calenda non si indirizza solo sul presidente di CDP Costamagna ma anche verso l’ad di Enel. Al renziano Starace, Calenda ha chiesto, vista la situazione nuova in Tim, una presa di posizione con la sua Open Fiber. Risultato: zero.

