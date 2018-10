UN GOVERNO DI NOME NEMESI - L'ULTIMA IDEA: USARE I 15 MILIARDI LASCIATI DA GENTILONI PER IL 'SALVABANCHE' PER PUNTELLARE GLI ISTITUTI ITALIANI COLPITI DAL CALO DEI BTP (SCATENATO DALLA PAURA DEGLI INVESTITORI NELLE POLITICHE DEL GOVERNO) - 5 MILIARDI SONO STATI GIÀ USATI PER MPS, MA ORA ARRIVANO GLI STRESS TEST PER MOLTE BANCHE, CHE BALLANO SUL FILO (VEDI CARIGE E POP.BARI)

Fabio Savelli per www.corriere.it

GENTILONI PADOAN

Sarebbe una nemesi, ma tant’è. Usare i soldi del fondo salva-banche istituito dal precedente governo per ricapitalizzare gli istituti di credito in difficoltà per l’aumento dello spread sui titoli di Stato che peggiora inevitabilmente la qualità dei loro attivi e i coefficienti patrimoniali.

Rileva il quotidiano La Stampa che il governo legastellato ha in mente di usare i 15 miliardi lasciati in eredità dal governo Gentiloni del tanto vituperato/osteggiato dal Movimento 5 Stelle decreto salva-banche come cuscinetto per prevenire situazioni di crisi negli istituti in difficoltà. Significherebbe alzare ancora il debito pubblico (si tratta di soldi ancora non entrati nella contabilità del rapporto deficit/Pil e quindi rischierebbero di alzare ulteriormente la previsione del 2,4% inserita nella nota di aggiornamento al Def dall’attuale esecutivo complicando il negoziato con la Commissione Ue).

di maio conte salvini tria

Attualmente di quei 20 miliardi messi a disposizione dall’allora ministro Pier Carlo Padoan come riserva per le banche in difficoltà ne sono stati usati solo cinque per Montepaschi che quindi non potrebbe attingerne ulteriormente. Molto dipenderà dai risultati degli stress test che le nostre banche dovranno sostenere il prossimo 2 novembre. Molti esiti non saranno pubblici, al netto di quelli di Unicredit, Intesa Sanpaolo ed Ubi. Al momento le situazioni più critiche riguardano Banca Carige e la Popolare di Bari.

L’aumento della forbice di rendimento sui titoli di Stato italiani rispetto ai loro omologhi tedeschi potrebbe comportare la necessità di reperire grandi capitali sul mercato, con il rischio concreto di scalate ostili da parte degli investitori esteri. Recentemente il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha ricordato come lo spread a oltre 300 punti base, come è attualmente, non è sostenibile a lungo per il nostro sistema bancario, che ogni mese contribuisce comunque al rinnovamento del nostro debito pubblico comprando titoli a breve, media e lunga scadenza emessi dal Tesoro.

