GRANDI SALDI A PIAZZA AFFARI - I GIAPPONESI DI HITACHI COMPRANO IL 31,8% DI ANSALDO STS PER 808 MILIONI DI EURO E LANCERÀ UN'OPA TOTALITARIA SUL RESTO DELLE AZIONI DELL'AZIENDA DI GENOVA CHE UN TEMPO FU GIOIELLINO DI FINMECCANICA E CHE ORA INVECE È COMPLETAMENTE IN MANO STRANIERA

Roberta Castellarin per www.milanofinanza.it

ansaldo sts

Ansaldo vola allo Star ( +9,14%) a 12,66 euro per raggiungere il prezzo dell'opa a 12,7 euro. Infatti Hitachi Rail Italy Investments ha acquistato da Elliot e The Liverpool Limited Partnership il 31,8% di Ansaldo Sts , quotata allo Star, pagando un prezzo di acquisto pari a 12,7 euro per azione per un controvalore di circa 808 milioni di euro.

Dopo l'operazione, Hitachi Rail Italy possiederà l'82,6% circa di Ansaldo Sts e lancerà quindi un'opa totalitaria sulle rimanenti azioni in circolazione della compagnia italiana. A Piazza Affari Ansaldo Sts ha chiuso a 11,6 euro venerdì scorso. "L'acquisto", ha commentato Alistair Dormer, ceo Railway Sistems Business Units di Hitachi, "rappresenta un ulteriore traguardo chiave nella strategia del gruppo Hitachi finalizzata a renderlo un leader globale nelle soluzioni ferroviarie".

ansaldo sts

La società ha precisato che l'offerta pubblica di acquisto è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni di Ansaldo STS ed è esclusivamente promossa in Italia e negli Stati Uniti d'America.

Hitachi, con sede a Tokyo, Giappone, fornisce servizi innovativi ideati per soddisfare i molteplici bisogni della società, con la combinazione di tecnologia operativa, tecnologia dell'informazione, e prodotti/sistemi. I ricavi consolidati della società per l'esercizio 2017 (chiuso al 31 marzo 2018) sono stati pari a 9.368,6 miliardi di yen (88,4 miliardi di dollari). Il gruppo Hitachi è il partner dell'innovazione per l’era dell'internet delle cose (IoT) e ha approssimativamente 307 mila dipendenti in tutto il mondo.

hitachi

Equita Sim, che sul titolo ha una raccomandazione buy, ha allineato il proprio prezzo obiettivo (che era a 12,9 euro) al prezzo d'opa. Mentre Fidentiis sottolinea che la mossa di Elliott di vendere la sua quota a Hitachi è coerente con la strategia dei manager di identificare società sottovalutate e aumentare il valore dell'azione con un approccio da azionista attivo. Fidentiis ricorda da questo punto di vita che Elliott è ancora un'azionista di Telecom, che potrebbe beneficiare della notizia di oggi.

sts hitachi 2 STS HITACHI OPA