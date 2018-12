“I MERCATI FARANNO CAMBIARE ROTTA ALL'ITALIA SUI CONTI, C’E’ IL RISCHIO RECESSIONE” – IL REPORT DI GOLDMAN SACHS CI RICORDA CHE SIAMO SENZA SOVRANITA’ E DOBBIAMO ADEGUARCI ALLE DIRETTIVE EUROPEE: “L'ITALIA GETTA UNA NUBE SCURA SULL’EUROPA E LE COSE POTREBBERO DOVER PEGGIORARE PRIMA DI VEDERE UN MIGLIORAMENTO”

Da www.repubblica.it

GOLDMAN SACHS

"L'Italia getta una nube scura" sullo scenario dei mercati in Europa, e "le cose potrebbero dover peggiorare prima di vedere un miglioramento". Il giudizio, molto poco lusinghiero, arriva dagli analisti di Goldman Sachs, che in un report esprimono scetticismo sulla capacità di Bruxelles o Roma di "cambiare rotta" nella trattativa sul bilancio. La spinta, secondo la banca d'affari, arriverà direttamente dal mondo finanziario. Gli analisti "si aspettano che il più probabile catalizzatore per un ritorno alla disciplina di bilancio sia un'ulteriore pressione dei mercati" e "una volta che la nebbia si sarà diradata vediamo diverse ragioni per rimanere strategicamente costruttivi", si legge nel report.

conte salvini di maio

In ogni caso le prospettive per la nostra economia si mantengono molto fosche. Secondo Goldman Sachs l'Italia è fra i rischi che potrebbero complicare più del previsto lo scenario di mercato europeo nel 2019, con "la crisi di bilancio che rimane irrisolta e l'economia italiana che ci aspettiamo 'flirterà' con la recessione all'inizio del prossimo anno". La Banca Usa è tra le più pessimiste sullo stato di salute dell'economia italiana e conferma la stima di una crescita italiana ferma allo 0,4% il prossimo anno contro l'1% del consensus delle analisi e il +1,5% auspicato dal governo.

luigi di maio giuseppe conte matteo salvini giovanni tria

Intanto da Bruxelles il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis si mantiene freddo sull'ipotesi di un0'intesa tra Roma e Bruxelles. "Nelle ultime settimane vediamo un cambio di tono, il Governo italiano è pronto a discutere e impegnarsi a cambiare la sua traiettoria di bilancio ma non si tratta solo di cambiare il tono della discussione ma di avere una correzione consistente", ha detto.