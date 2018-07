marchionne

Io Marchionne l'ho visto da vicino una volta, molti anni fa. Stavo con una donna, una notte, in un albergo a 4 stelle, nei pressi dell'aeroporto di Capodichino, a Napoli, uno di quegli alberghi per gente di passaggio, appena decente, che le quattro stelle erano praticamente una truffa. La donna che stava con me aveva l'aereo in partenza il giorno dopo alle otto. Ci svegliammo presto e alle sei e mezza scendemmo in sala per la colazione, una sala insolitamente piena, per quell'ora.

A Un tavolo c'era Marchionne che aveva già finito, con una donna, immagino la segretaria, e un altro paio di persone. Gli altri in sala erano tutti parte del suo staff e guardie del corpo. Mentre finivamo la colazione, cornetti preconfezionati e caffè sciacquatura, la stessa di Marchionne, si alzarono e partirono: lui e la segretaria su una Maserati Granturismo nera, gli altri su un SUV Dodge o simili, anche quello nero. Quella mattina capii che tipo d'uomo era Marchionne, quello che aveva fatto rinascere la FIAT. Niente aggettivi, semplicemente uno di quelli che se impone sacrifici è il primo a farli. Un Uomo.

Antonio Giugliano