MANOVRA BOCCIATA? LA BORSA FESTEGGIA: MILANO +1,4% E SPREAD IN CALO A 311 - MAI COSÌ MOSCIA LA VENDITA DI BTP ITALIA (DOMANI ARRIVANO GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E VEDREMO) - MOSCOVICI: ''SALVINI NON È UN EROE, I CONTI NON TORNANO, NÉ A NOI NE ALLE ALTRE ISTITUZIONI. VORREI EVITARE LA PROCEDURA DI INFRAZIONE ALL'ITALIA, MA NO RICATTI. LO SPREAD SALE QUANDO PARLA IL GOVERNO ITALIANO''. TEMPI LUNGHISSIMI: SAPETE QUANDO ANDRÀ TRIA A PARLARE DELLA MANOVRA ALL'EURPARLAMENTO? A GENNAIO!

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Chiusura in rialzo per le Borse europee, incoraggiate dal recupero di Wall Street alla vigilia della festivita' del Thanksgiving, e dal rimbalzo del greggio. Milano ha guadagnato l'1,41%, nonostante la Commissione europea abbia di fatto bocciato la Legge di bilancio presentata dal Governo Conte per l'anno prossimo. La decisione, comunque, era del tutto scontata dai mercati. A questo punto si apre la prospettiva di una procedura di infrazione, la prima nella storia d'Europa. La strada, comunque, non avra' tempi immediati e gli esperti non escludono in questo lasso di tempo sviluppi incoraggianti.

Lo spread e' calato a 311 punti dal picco dei 330 di ieri e a dispetto dello scarso interesse mostrato dal mercato per il Btp Italia. Il restringimento dello spread ha incoraggiato il rimbalzo delle banche italiane con Banco Bpm che ha guidato la volata con un +7,6%, sull'onda delle ipotesi del Sole 24 Ore s u una possibile fusione con Cattolica Assicurazione (-1%). Unicredit e' salita dell'1,8% sull'ipotesi, sempre del Sole 24 Ore, che sia allo studio un piano per separare le attivita' italiane da quelle estere. Generali ha registrato un +0,88% nel giorno della presentazione del piano industriale.

Sono andate in controtendenza le Luxottica (-1%), a pochi giorni dalla chiusura dell'offerta pubblica di scambio con EssilorLuxottica, in calendario il 28 novembre. Sul fronte dei cambi, l'euro rimane prossimo alla soglia di 1,14 dollari: vale scambiato a 1,1395 dollari (da 1,1394 di ieri). La moneta unica e' inoltre scambiata a 128,81 yen (da 128,41), mentre il dollaro/yen si attesta a 113 (da 112,59). Dopo i recenti scivoloni, recupera il prezzo del greggio nell'attesa delle decisioni che prendera' l'Opec nel fine settimana: il wti, contratto con consegna a gennaio, sale del 3,2% a 55,13 dollari al barile.

DOMANDA BTP ITALIA DEBOLE, RETAIL SFIORA 863 MLN

(ANSA) - Si conferma debole la domanda per il Btp Italia, il bond governativo destinato ai risparmiatori. Al termine della terza giornata che chiude la fase di collocamento alla clientela retail, le sottoscrizioni si fermano a 140,6 milioni di euro. Nel primo giorno il titolo indicizzato all'inflazione - giunto alla sua quattordicesima edizione - ha raccolto solo 481 milioni di euro, ieri 241,3 milioni. In tre giorni la domanda è stata di 862,9 milioni. Domani la giornata sarà dedicata agli investitori istituzionali.

MOSCOVICI,SALVINI NON È EROE,CONTI GOVERNO NON TORNANO

(ANSA) - "Salvini non è un eroe, non è eroico per niente" nel suo atteggiamento contro l'Ue e le sue regole sui conti pubblici, dove tra l'altro "non c'è nessuna istituzione né pubblica né privata che preveda" la crescita e il deficit contenuti nella manovra italiana, e questo "non è serio". Così il commissario agli affari economici Pierre Moscovici in un dibattito di Friends of Europe.

MOSCOVICI, VORREI EVITARE PROCEDURA MA NO A RICATTI

(ANSA) - "Vorrei evitare" la procedura d'infrazione all'Italia "verso cui ci stiamo muovendo lentamente ma sistematicamente", anche perché "è irragionevole una crisi tra l'Ue e l'Italia", ma "non posso accettare nessun tipo di ricatto" sulla manovra italiana. Così il Commissario Pierre Moscovici in un dibattito di Friends of Europe. Questo sulla manovra infatti, "non è un conflitto tra Moscovici e Salvini o tra Bruxelles e Roma", al contrario "l'Italia è chiaramente divisa" dal resto dei Paesi dell'eurozona che sostengono la posizione della Commissione.

MOSCOVICI,SPREAD SALE QUANDO IL GOVERNO ITALIANO PARLA

(ANSA) - "È quando il governo italiano o uno dei suoi esponenti che parla che lo spread sale". Così il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici in un dibattito di Friends of Europe, avvertendo che "non dobbiamo confondere la febbre con il termometro, non è perché hai il termometro che la febbre va su".

MANOVRA APPRODA AL PE CON AUDIZIONE COMMISSARI UE

(ANSA) - "La riunione odierna dei capigruppo della Commissione Econ del Parlamento Ue ha deciso di sentire la Commissione europea sulla manovra di bilancio italiana". Lo rende noto Roberto Gualtieri, europarlamentare Pd/S&D. "L'audizione di Dombrovskis, vice-presidente della Commissione Ue e Moscovici, commissario per gli affari economici, avrà luogo il 10 dicembre a Strasburgo". Gualtieri aggiunge che "i coordinatori hanno anche deciso di invitare a gennaio il ministro Giovanni Tria".

SAVONA, OGGI UE È VASO DI COCCIO TRA VASI DI FERRO

(ANSA) - "Le tentazioni anti-democratiche del capitalismo globale trovano oggi accoglienza politica. Questa condizione ci allontana dalla conquista della modernità". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona presentando a Roma al Teatro di Adriano l'ultimo libro di Giancarlo Elia Valori 'Globalizzazione, governance, asimmetria'. "Poiché la dimensione della finanza sovrasta la distribuzione di beni reali, la via militare allo sviluppo getta un'ombra pesante sulla ricchezza mondiale e sul benessere delle popolazioni proprio in un momento in cui c'è una maggiore necessità di relazioni geopolitiche multilaterali", ha proseguito il professore.

"In questo quadro di ribaltamento delle relazioni internazionali così ben descritto da Valori, l'Ue appare come un vaso di coccio tra vasi di ferro in un momento di forte turbolenza interna", ha detto ancora Savona.