A MARPIONNE CONVIENE TENERSI ALLA LARGA DAI TASSISTI - FCA E GOOGLE LAVORANO AL TAXI CHE SI GUIDA DA SOLO E FARÀ ESTINGUERE I GUIDATORI. LE VETTURE PUBBLICHE (PIÙ FACILI DA ‘PROGRAMMARE’ DELLE AUTO PRIVATE) CIRCOLERANNO DAL 2019 A PHOENIX - SERGIONE GONGOLA: ‘LA NOSTRA PARTNERSHIP CON WAYMO CRESCE E SI RAFFORZA. GLI ABBIAMO GIÀ VENDUTO 150 CHRYSLER PACIFICA’ (VIDEO)

Giorgio Gandola per la Verità

Eccitazione nel mondo dell' auto, arriverà la Punto-Google. Il momento è cruciale e l' annuncio arriva direttamente da Sergio Marchionne: Fca ha firmato un accordo con il gigante mondiale dell' algoritmo per fornire migliaia di Chrysler alla divisione Waymo che sta sviluppando il progetto del taxi senza guidatore, destinato a entrare in funzione entro l' anno a Phoenix, in Arizona.

La carrozzeria e la meccanica saranno quelle della Chrysler Pacifica (intuibile la reattività su strada), modello scelto dal colosso californiano per questo esperimento sulle street americane. «Gliene abbiamo già vendute 150 negli ultimi due anni», ha precisato il numero uno di Fca. «La nostra partnership con Waymo continua a crescere e si rafforza. Questo è l' ultimo segnale in ordine temporale del nostro impegno verso questa tecnologia».

Il gemellaggio è vincente per l' azienda olandese con capitale americano e storia italiana. Essere scelti da Google nella corsa allo sviluppo dell' auto del futuro rappresenta un formidabile investimento finanziario e al tempo stesso un notevole biglietto da visita sotto il profilo del marketing.

E consente a Marchionne di continuare nella sua anomala ma fruttuosa strategia di appoggiarsi ormai sistematicamente sul settore Ricerca e sviluppo degli altri per produrre auto appetibili per il mercato mondiale. John Krafcik, amministratore delegato di Waymo, ha ufficializzato il matrimonio con poche ma significative parole: «Con la prima flotta di auto completamente autonome in strada ci stiamo spostando dalla fase di ricerca e sviluppo a quella operativa. I minivan Pacifica ibridi offrono interni versatili e una corsa confortevole. Gli ulteriori veicoli ordinati ci consentiranno di crescere».

Operazione necessaria, bisogna correre come fecero i coloni nell' Ottocento per la conquista della terra in Oklahoma e piantare i paletti per primi. Con concorrenti agguerriti come Uber (che ha scelto per partner Toyota e Daimler), Lyft (che lavora con Ford, Volvo, Tata e curiosamente la stessa Waymo), Apple (Lexus), Intel (Bmw) e Nutonomy (Mitsubishi) chi arriva secondo ha perso. Non per niente Google ha già ufficialmente testato la sua tecnologia in 25 città americane, fra le quali metropoli come Atlanta, San Francisco e Detroit. Le vetture non sono sfuggite all' occhio dei passanti anche per la loro bruttezza stordente, ma questo è un dettaglio passeggero.

Così adesso la nuova frontiera è il taxi senza conducente. Dall' altra parte dell' Atlantico si nota un certo accanimento nel voler espellere dalle auto l' uomo cominciando dal tassista. Prima Uber, poi Blablacar, oggi la Punto-Google. Si corre a perdifiato, senza essere inseguiti, verso un futuro fine a sé stesso, come se l' obiettivo degli over the top della Silicon Valley fosse un mondo che somiglia a Blade Runner nel quale gli unici ad arricchirsi sono loro. Sorgono spontanee due domande. La prima è sociale: se la sperimentazione a Phoenix funziona, quanti tassisti rimarranno senza lavoro nei prossimi dieci anni?

La storiella degli allegri futuristi di oggi è quella degli addetti ai lampioni a olio nella Londra dell' Ottocento, che con l' arrivo della luce elettrica si estinsero come i dinosauri. Quei 300 lampionai vengono citati da strapagati consulenti (e con malcelato disprezzo) nei convegni per teorizzare l' ineluttabilità della rincorsa alla tecnologia a perdifiato e alla filosofia low cost. Ma i tassisti sono 20.000 solo in Italia (qualche decina di milioni nel mondo) e sono essi stessi consumatori che in un futuro molto prossimo non avranno più il denaro per comprarsi la Punto-Google e neppure la Punto basic.

Siamo travolti dal futuro, incapaci di gestire il futuro e di domandarci seriamente «a che serve?». È sorprendente per una società che ha attraversato il Novecento facendo a ogni passo i conti con l' etica.

Ha affrontato con prudenza la conquista dello spazio, lo sfruttamento dell' energia atomica e oggi si contorce dal disgusto quando sente parlare di ciò che è geneticamente modificato, anche quando è indispensabile per produrre eccellenze o sfamare il pianeta.

Ma digerisce tutto quello che arriva dai webmaster della California con la loro abissale ignoranza, scambiando le felpe per libertà.

Dove sono i professionisti del corteo, i Nimby in servizio permanente, i teorici dell' uomo al centro dell' universo (preti compresi) nel momento in cui si prova a espellerlo - l' uomo - anche da una volgare utilitaria? La parola d' ordine è «ibrido», come la percocca. I padroni delle ferriere sfruttavano la persona, questi la eliminano o la tollerano a 2 euro come i pizza boys, in attesa di mettere a punto il drone da consegna.

Alla seconda domanda risponderanno direttamente i cittadini di Phoenix nel 2019: inserita nel traffico metropolitano, l' auto senza conducente funzionerà? Nonostante la formidabile tecnologia, gli esperimenti stanno producendo anche grovigli di lamiere tenuti nascosti a occhi indiscreti. O rivelati al popolo dopo molti mesi, come l' incidente in Florida nel quale l' ex marine Joshua Brown ha perso la vita, finendo con una Tesla sotto il rimorchio di un camion mentre stava guardando un film.

L' autopilot non aveva saputo distinguere il colore del cielo da quello (grigio chiaro) dell' autoarticolato; a Milano sarebbe un problema. Secondo Tesla il sistema aveva funzionato benissimo perché ha il compito «di assistere chi è al volante, non di sostituirsi a esso». La batteria di avvocati dei colossi Web non è mai virtuale.

Se i taxi senza tassista provocano un incidente con voi sopra o vi portano in una via dove vi rapinano, potete sempre far causa all' algoritmo. Auguri.

