MI PIACE PICCOLO - NASCE "MICROLINO", L'AUTO PIU’ PICCOLA DI UNA SMART, ELETTRICA E CON QUATTRO POSTI (DUE ADULTI E DUE BAMBINI) - L’IDEA E' DI UN COSTRUTTORE SVIZZERO, ISPIRATO ALLA “ISETTA” - IL PROTOTIPO E' STATO FATTO IN CINA, MA IL VEICOLO VERRA’ PRODOTTO IN ITALIA - HA UN’AUTONOMIA DI 120 KM. E SI RICARICA IN UN’ORA

Omar Abu Eideh per La Stampa

isetta

Talvolta serve una scintilla di genialità per concepire un’idea eccezionale; e talvolta basta invece guardare la tv: è quanto successo a Wim Ouboter, fondatore di Micro Mobility Systems, azienda svizzera attiva dal 1999 e specializzata nella produzione di mezzi ecocompatibili per la mobilità “dell’ultimo chilometro”, monopattini elettrici in primis.

Microlino nuova Isetta1

Seguendo un servizio televisivo su una Iso Rivolta elettrificata, insieme ai figli Oliver e Merlin, Ouboter ha avuto l’intuizione di realizzare la Microlino: una microcar a emissioni zero ispirata in tutto e per tutto a una delle più famose vetture storiche di sempre, pratica a sufficienza per affrontare le congestioni urbane. La Isetta fu progettata in Italia dalla Iso di Renzo Rivolta e poi, dal 1954, prodotta su licenza da diversi costruttori automobilistici.

microlino nuova Isetta2

Così, in collaborazione con l’Università di scienze applicate di Zurigo e i creativi di Designwerk, fra l’agosto 2015 e gennaio 2016 è nato il primo prototipo della Microlino, fabbricato in Cina: lo stesso è stato poi presentato al Salone di Ginevra di 2 anni fa, accumulando ben 500 prenotazioni d’acquisto nell’arco di una settimana (nel frattempo sono arrivate a 4.600).

Dopo la rassegna elvetica Micro ha trovato un valido partner per lo sviluppo e la produzione del veicolo: trattasi dell’italiana Tazzari, che assemblerà l’auto a partire da quest’anno - anche se è prevista la costruzione su licenza pure in altri siti sparsi per il mondo - dopo che saranno completate le fasi di omologazione. Ieri sera è stata svelata la versione di serie; le prime consegne sono attese fra primavera ed estate.

microlino nuova Isetta

Veniamo alla “scheda tecnica”: l’auto è lunga 2,43 metri, larga appena 1,5 e pesa mezza tonnellata. La batteria che alimenta il motore elettrico da 20 CV di potenza della Microlino ha una capacità di 8kWh: assicura un’autonomia di 120 km. Per ricaricarla a una colonnina pubblica serve un’ora di tempo, che diventano 4 alla presa di corrente domestica.

interno microlino

La velocità massima è di 90 orari. In opzione si può avere l’accumulatore da 14,4kWh, che porta il raggio d’azione a 215 km. L’abitacolo è progettato per accogliere 2 adulti davanti e 2 bimbi dietro, col vano di carico che assicura una volumetria utile di 300 litri. I prezzi partono da 12 mila euro.

MICROLINO ISETTA 3 interno microlino1