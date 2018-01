NON DITE AD APPLE CHE IL 25 FEBBRAIO ARRIVA IL SAMSUNG GALAXY S9 - L’AZIENDA COREANA PRESENTERÀ I SUOI DUE TOP DI GAMMA (S9 E S9+) DURANTE IL MOBILE WORLD CONGRESS DI BARCELLONA. E MENTRE DA CUPERTINO ARRIVA L’INDISCREZIONE CHE L’IPHONE X MORIRÀ QUEST’ESTATE, DALL’ASIA SI PARLA DI UNA ‘FOTOCAMERA REIMMAGINATA’: ECCO LE CARATTERISTICHE DEGLI SMARTPHONE

Lorenzo Longhitano per www.wired.it

SAMSUNG S9 LEAK

Dopo la consueta sequela di indiscrezioni, finalmente i fan della serie di smartphone Galaxy S hanno una data precisa per il lancio dei nuovi dispositivi: domenica 25 febbraio. In queste ore il produttore coreano Samsung ha infatti spedito gli inviti per l’evento di presentazione dell’atteso gadget, che si terrà tra un mese esatto alle ore 18 nella cornice del Mobile World Congress di Barcellona.

Insieme all’invito la società ha diffuso anche un micro video di anticipazione, che non svela nulla sullo smartphone in sé ma che sottolinea come uno degli aspetti rinnovati del dispositivo sarà quello inerente alla fotocamera. Le indiscrezioni l’avevano già anticipato: almeno una delle due versioni di Galaxy S9 (presumibilmente la più grande) monterà infatti una doppia fotocamera come già avvenuto su Galaxy Note 8, ma non è escluso neppure che gli obbiettivi a bordo di entrambe le varianti siano ad apertura focale variabile (da f/1.5 a f/2.4).

Dotati di display oled infinity senza bordi da 5,77 e 6,22 pollici, Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero poi montare gli ultimi processori Exynos prodotti dalla società o gli Snapdragon 845 di Qualcomm. Batteria e memoria ram dovrebbero essere rispettivamente da 4 gb e 3000 mAh per Galaxy S9 e da 6 gb e 3500 mAh per Galaxy S9 Plus, mentre il sensore per le impronte digitali sarà posizionato in entrambi i gadget sul retro della scocca ma in una posizione più comoda da raggiungere rispetto ai telefoni del 2017.

samsung galaxy note 8 SAMSUNG S9 ANNUNCIO