POTERE ALL’ALGORITMO – DA FUORI SEMBRA IL QUADRO “AMERICAN GOTHIC”, MA DENTRO CI SONO COMANDI VOCALI IN OGNI STANZA: ECCO LE CASE SMART DI BEZOS E DEL COLOSSO DELL’EDILIZA LENNAR – PER OGNI COSA CI PENSA LA FATINA “ALEXA”, L’ASSISTENTE VOCALE DI AMAZON – MA PER ORA, SI POSSONO VISITARE PIÙ CHE ABITARE… – VIDEO

F.S. per "la Stampa"

Al primo sguardo la casa del futuro sembra una rivisitazione del passato. La facciata con i tetti a guglia fa pensare a quella del celebre quadro «American Gothic» in versione residenziale.

La dimora con vialetto d' accesso e portico nella comunità di Mountain Crest Saddlewood, in Georgia, è però abitata da presenze altamente tecnologiche.

Infatti è il modello di abitazione intelligente che Amazon e Lennar - gigante delle vendite online il primo, colosso dell' edilizia il secondo - hanno appena realizzato per rendere la vita domestica lieve come un algoritmo.

Per ora le smart homes di Bezos e Lennar, disseminate in diverse urbanizzazioni negli Usa e chiamate Amazon Experience Centers, si possono visitare più che abitare, un assaggio della domotica iperconnessa.

Ci sono videocitofoni e videocampanelli, sistemi Echo con comandi vocali in ogni stanza, collegati agli elettrodomestici e soprattutto ad Alexa, l' assistente virtuale di Amazon, fatina della casa.

«Chiedi ad Alexa» è il refrain. Chi ha chiesto, come la giornalista Emma Hinchliffe, ha trovato Alexa volenterosa e un po' sbadata, incapace di spegnere il robot aspirapolvere Roomba o di trovare la canzone giusta nelle selezioni musicali.

Nonostante i problemi, la corsa alla casa sempre più intelligente, spinta da studi di mercato, vede in pista i big dell' economia. Le lussuose abitazioni di Brookfield Residential a Playa Vista, Los Angeles, sono equipaggiate con l' Homekit di Apple.

Si possono accendere o smorzare le luci, attivare i sistemi di sicurezza, regolare i termostati. Basta chiedere a Siri, questa volta, l' assistente di Apple. I dati domestici, in questo caso, non galleggiano sulla «nuvola» ma sono immagazzinati nel dispositivo, per ragioni di privacy e sicurezza.

Ikea ha cominciato con le luci, ora ha stretto una partnership con la californiana Sonos per diffusori acustici intelligenti. Non fa distinzioni quanto agli assistenti: si possono utilizzare quelli di Google, Apple o Amazon.

La compagnia svedese progetta di integrare sistemi smart nei suoi mobili, in previsione di una domanda in crescita. E il titano cinese Alibaba ha lanciato l' assistente vocale Aligenie e ha proclamato la cifra di un milione di vendite di smart home speaker in quattro mesi, nel corso di quest' anno.

Nella competizione c' è posto anche per i piccoli. Come il virtual assistent Josh della start up Josh.ai, in grado di rispondere a sequenze di comandi da parte dei padroni di casa. E c' è chi preferisce puntare sulla realtà aumentata, come Smart AR Home: grazie a una app si visualizzano i sistemi domestici su uno smatphone e li si regola.

