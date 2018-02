LA PREVALENZA DEL CRETONNE - APRE LA MILANO FASHION WEEK CON L’EVENTO MONCLER E LA MOSTRA A PALAZZO REALE SULLA MODA ITALIANA CURATA DA FRISA E TONCHI - ATTESISSIMA LA SFILATA GUCCI DI ALESSANDRO MICHELE - VANESSA INCONTRADA DISEGNA - LA STAR DEL PRIMO GIORNO È MILLIE BOBBY BROWN, PROTAGONISTA DI ‘STRANGER THINGS’

Gianluca Lo Vetro per www.lastampa.it

Il mega evento di Moncler ha tagliato il nastro della Milan Fashion Week in un primo giorno stravagante: con un solo appuntamento ufficiale. Sino a lunedì prossimo, le più grandi firme del made in Italy da Armani a Versace attraverso Gucci e Prada, presenteranno le loro collezioni donna, autunno inverno 2018/2019. Gli incontri e gli eventi fuori calendario, tuttavia sono iniziati già ieri mattina.

Miroglio nel flag ship store di Piazza della Scala, ha lanciato la collezione “l’Atelier” disegnata da Vanessa Incontrada (la quarta). La linea già in vendita da oggi all’insegna del cosiddetto “see now, buy now”, e per questo primavera-estate, è un inno alla normalità e alla vestibiltà ma con tessuti eccellenti. Fa testo il denim in lino che sembra seta, tessuto anche nella maglieria.

Piumini che fanno scintille

L’appuntamento più atteso tuttavia era il lancio del Moncler Genius Hub del marchio premium di piumini che da Parigi ha trasferito la location del suo show a Milano. Sino all’ultimo tutti hanno pensato a un nuovo palazzo del brand di Remo Ruffini. Invece Moncler al salone delle Scintille della vecchia campionaria di Milano, ha allestito un display di otto stilisti, noti e meno noti, che d’ora in poi disegneranno la collezione, rinnovandola ogni mese. Primo fra tutti, Pier Paolo Piccioli art director di Valentino. Una “biennale della moda” hanno commentato i più , entusiasti del progetto.

Saldarini-Moncler: Davide e Golia

In una sorta di sfida, modello Davide e Golia, nel giorno di Moncler, Saldarini artigiano comasco, ha presentato all’Hotel et de Milan, i suoi piumini con imbottitura eco compatibile (nonchè brevettata), in fiocco di cashmere: il vello della capretta ma tosato amabilmente. (Si vocifera che Armani l’abbia già richiesto per i suoi imbottiti). Certo un capo spalla costa come una pelliccia. Ma tant’è: oggi si entra nel vivo con le passerelle di Alberta Ferretti, N°21 e Fausto Puglisi.

2. MILANO FASHION WEEK, L’APERTURA CON GLI STILISTI A PALAZZO REALE

Da www. corriere.it

La Camera Nazionale della moda italiana festeggia i 60 anni anche con una mostra a Palazzo Reale di Milano che celebra la creatività italiana e il made in Italy nel corso di trent’anni che sono stati fondamentali per la sua affermazione internazionale: «Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001», promossa da Comune di Milano, Camera della moda, con il supporto del ministero dello Sviluppo economico (da domani al 6 maggio 2018).

La mostra, ideata e curata da Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi, racconta in nove stanze la moda italiana, nelle sue manifestazioni più significative, non in modo cronologico ma tematico, con gli abiti dei grandi stilisti, gli accessori, le fotografie, che dialogano con le opere d’arte di grandi artisti, come Michelangelo Pistoletto, Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft. «In questa mostra raccontiamo tanti tipi di femminilità , celebrano anche lo stile genderless rappresentato dalla foto di Oliviero Toscani, che abbiamo scelto come immagine simbolo della mostra», ha spiegato Tonchi in conferenza stampa. Stasera l’inaugurazione su invito, oggi a pranzo la preview per gli stilisti invitati al pranzo di apertura della Camera della Moda (a cura di Michela Proietti)

