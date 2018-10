SKY ITALIA RIEMPIE LA CASELLA LASCIATA VACANTE DALL'ADDIO DI ANDREA SCROSATI COL NUOVO VICEPRESIDENTE ESECUTIVO CON DELEGA AI PROGRAMMI: SI TRATTA DI NICOLA MACCANICO, EX VISION DISTRIBUTION, FIGLIO DI ANTONIO, PIÙ VOLTE MINISTRO DC - COME ANTICIPATO DAL ‘’FATTO’’, SKY SI PREPARA A DIVENTARE ANCHE OPERATORE TELEFONICO

Dal Fatto Quotidiano

nicola maccanico

Il gruppo Sky riempie la casella lasciata vacante dall' addio di Andrea Scrosati col nuovo vicepresidente esecutivo con delega ai programmi: si tratta di Nicola Maccanico, ex Vision Distribution, figlio di Antonio, più volte ministro Dc. Come anticipato dal Fatto, Sky si prepara a diventare anche operatore telefonico con il lancio di una società per offrire agli italiani la connessione a Internet, la telefonia domestica e, in futuro, pure quella mobile.

ANDREA SCROSATI

La multinazionale fondata da Rupert Murdoch e ora di proprietà di Comcast ha bisogno di conservare un' immagine linda e coltivare buoni rapporti con le Autorità di controllo del mercato, la politica, il governo. Così mercoledì sera, per la prima volta, Sky ha invitato i parlamentari a guardare in alta definizione la partita di Champions League tra il Psg di Neymar e il Napoli di Ancelotti.

andrea zappia

Negli studi di Roma a Montecitorio, di fronte alla Camera, dove di solito va in onda SkyTg24 pomeriggio, è stata allestita la saletta per gli onorevoli - una quindicina di tifosi napoletani, di tutti i partiti, tranne della Lega - con una cena, bollicine di classe e babà in onore della serata partenopea. Protesta il sindacato Usb: si annunciano altri tagli al Tg e si servono babà negli studi.

