IL SIGARO TOSCANO NON VA A FARSI ''FUMARE'' IN BORSA - ''AL MOMENTO NON CI SONO LE CONDIZIONI PER LA QUOTAZIONE'': PROPRIO IN QUESTE ORE ERA ATTESA L'APPROVAZIONE DELLA CONSOB, MA IL MERCATO È TROPPO VOLATILE. LA SOCIETÀ ''VALUTA ALTRE POSSIBILI LEVE STRATEGICHE, COERENTI CON L'ANDAMENTO DI CRESCITA''