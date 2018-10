ALLORA NON ERA UNA MONTATURA – VIA ALLA FUSIONE DI LUXOTTICA CON ESSILOR: IL COLOSSO MONDIALE DEGLI OCCHIALI VALE 16 MILIARDI DI FATTURATO E 57 DI CAPITALIZZAZIONE – LA VITTORIA DI DEL VECCHIO: ORA NESSUNO GLI PUÒ SFILARE IL GRUPPO, CHE PERÒ SARÀ IN TUTTO E PER TUTTO FRANCESE. LA SEDE DELLA HOLDING (E DELLA BORSA DOVE SARÀ TRATTATO IL TITOLO) SARÀ PARIGI