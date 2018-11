OH MY GHOSN! IL SUPER-CAPO DI RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI VERSO L'ARRESTO IN GIAPPONE: DICHIARAZIONI FALSE SUL SUO COMPENSO E SUI BILANCI AZIENDALI. STA RISPONDENDO ALLE DOMANDE DELLE AUTORITA' FINANZIARIE A TOKYO - IL TITOLO AFFONDA A PARIGI (-7%) - PER IL 'WSJ', RENAULT E' PRONTA A CACCIARLO DOPO AVER SCOPERTO MOLTE IRREGOLARITA' CONTABILI. PER LA FRANCIA E' UN TERREMOTO: E' IN AZIENDA DAL 1996