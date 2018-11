27 nov 2018 14:13

ZAPPIA NON VA VIA (ANZI) - L’AD DI SKY ITALIA PROMOSSO DAI NUOVI PROPRIETARI DI COMCAST: DIRIGERÀ L’AREA ‘CONTINENTAL EUROPE’ E AVRÀ LA GESTIONE ANCHE DI GERMANIA, AUSTRIA E SVIZZERA. SARÀ LUI A SCEGLIERE IL SUO SUCCESSORE AL VERTICE DELL’AZIENDA IN ITALIA, MA PARE CHE NON ABBIA FRETTA. LE OPERAZIONI PIÙ IMPORTANTI PER QUESTA STAGIONE SONO GIÀ STATE DECISE - IL GRUPPO HA MIGLIORATO I CONTI E ASSORBITO L’UNICO VERO RIVALE MEDIASET PREMIUM