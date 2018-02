ANCHE DALL'AL DI LA', REMOTTI FA LI BOTTI - AL MAXXI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO DI SKY ARTE “HO RUBATO LA MARMELLATA'' - VITA, OPERE E SANA VOLGARITA' DI UN ARTISTA POLITICAMENTE SCORRETTISSIMO” - POETA, SCRITTORE, ATTORE, MUSICISTA, ARTISTA UNDERGROUND, I FILM CON NANNI MORETTI E QUELLI CON SCOLA, COPPOLA E VERDONE - GALLERY E VIDEO

Federica Rinaudo per “il Messaggero - Roma”

Una vita avventurosa, di quelle al limite, ma ricca di passioni autentiche per l’arte, in tutte le sue declinazioni, e per la sua città. E’ un racconto emozionante, intenso , vivo, quello che ha coinvolto i numerosi ospiti al Maxxi in occasione dell’Extra Doc Festival curato da Mario Sesti per la presentazione del film/documentario, “Ho rubato la marmellata Vita di un artista politicamente scorretto”, dedicato a Remo Remotti, artista romano eclettico e irriverente considerato idolo underground dai giovani, che ha lasciato le sue tracce indelebili nell’universo artistico tra pittura, cinema, teatro, musica.

Gli applausi generosi della platea hanno sottolineato la commozione della figlia Federica salita sul palco per ricordare, nella doppia veste di familiare e produttrice della pellicola (per la regia di Gioia Magrini e Roberto Meddi), la figura di un uomo speciale che il grande pubblico ha potuto ammirare come presenza costante nei film di Nanni Moretti, ma anche in tanti altri successi cinematografici firmati da importanti registi, tra cui: Francis Ford Coppola, Ettore Scola, i fratelli Taviani, Nanni Loy, Carlo Mazzacurati, Carlo Verdone e Massimiliano Bruno, tra i primi ad arrivare nello spazio del Museo nazionale delle arti del XXI secolo in via Guido Reni.

La pioggia battente non ha impedito di celebrare il personaggio tutto genio e sregolatezza che era Remotti e il via vai di ospiti ha confermato il calore, l’amicizia sincera che lo hanno accompagnato per tutta la vita. Tra i presenti: l’amico di sempre il regista Egidio Eronico, lo stesso Mario Sesti, Carlo degli Esposti.

Accolti dal presidente dell’Istituto Luce - Cinecittà, Roberto Cicutto, ecco: Ninni Bruschetta, Tosca D’Aquino, in casual-chic dalle sfumature blu e grigio, Lidia Ravera, Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, in compagnia della moglie Tiziana, che preferisce evitare l’obiettivo dei fotografi, Laura Delli Colli. Fotografatissima l’affascinante Flora Canto, ma ci sono anche Magico Alivernini, Stefano D’Orazi, Marco Giusti, Elena Radonicich e tanti altri.

